Flávio a favor; Olimpio contra: como votou o Senado no abuso de autoridade

O plenário do Senado aprovou na noite da quarta-feira 26 o projeto que prevê punição para juízes e integrantes do Ministério Público que cometam abuso de autoridade. O item foi incluído no pacote de medidas contra a corrupção e era criticado por membros da força-tarefa da Lava Jato como o procurador Deltan Dallagnol, que chegou até a publicar um vídeo dizendo que a proposta é um “retrocesso” no combate aos crimes de colarinho branco.

O texto passou com o placar de 48 votos a 24 e será agora analisado pela Câmara.

O PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro, que tem entre seus ministros o ex-juiz da Lava Jato Sergio Moro, liberou sua bancada na sessão. O senador Major Olimpio (SP) votou contra a medida; Flávio Bolsonaro (RJ), um dos filhos do mandatário, foi a favor.

Confira abaixo o voto de cada senador no projeto:

Acir Gurgacz (PDT-RO) SIM

Alessandro Vieira (Cidadania-SE) NÃO

Alvaro Dias (Podemos-PR) NÃO

Angelo Coronel (PSD-BA) SIM

Antonio Anastasia (PSDB-MG) SIM

Arolde de Oliveira (PSD-RJ) NÃO

Carlos Viana (PSD-MG) SIM

Chico Rodrigues (DEM-RR) SIM

Cid Gomes (PDT-CE) SIM

Ciro Nogueira (PP-PI) SIM

Confúcio Moura (MDB-RO) SIM

Daniella Ribeiro (PP-PB) SIM

Eduardo Braga (MDB-AM) SIM

Eduardo Girão (Podemos-CE) NÃO

Eduardo Gomes (MDB-TO) SIM

Eliziane Gama (Cidadania-MA) SIM

Elmano Férrer (Podemos-PI) NÃO

Esperidião Amin (PP-SC) NÃO

Fabiano Contarato (Rede-ES) NÃO

Fernando Coelho (MDB-PE) SIM

Flávio Arns (Rede-PR) NÃO

Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) SIM

Humberto Costa (PT-PE) SIM

Irajá (PSD-TO) SIM

Izalci Lucas (PSDB-DF) SIM

Jader Barbalho (MDB-PA) SIM

Jaques Wagner (PT-BA) SIM

Jarbas Vasconcelos (MDB-PE) SIM

Jayme Campos (DEM-MT) SIM

Jean Paul Prates (PT-RN) SIM

Jorge Kajuru (PSB-GO) NÃO

Jorginho Mello (PL-SC) NÃO

José Serra (PSDB-SP) SIM

Juíza Selma (PSL-MT) NÃO

Kátia Abreu (PDT-TO) SIM

Lasier Martins (Podemos-RS) NÃO

Leila Barros (PSB-DF) NÃO

Lucas Barreto (PSD-AP) SIM

Luis Carlos Heinze (PP-RS) NÃO

Luiz do Carmo (MDB-GO) SIM

Major Olimpio (PSL-SP) NÃO

Mara Gabrilli (PSDB-SP) SIM

Marcelo Castro (MDB-PI) SIM

Marcio Bittar (MDB-AC) SIM

Marcos do Val (Cidadania-ES) NÃO

Marcos Rogério (DEM-RO) SIM

Mecias de Jesus (PRB-RR) SIM

Nelsinho Trad (PSD-MS) SIM

Omar Aziz (PSD-AM) SIM

Oriovisto Guimarães (Podemos-PR) NÃO

Otto Alencar (PSD-BA) SIM

Paulo Paim (PT-RS) SIM

Paulo Rocha (PT-PA) SIM

Plínio Valério (PSDB-AM) NÃO

Randolfe Rodrigues (Rede-AP) NÃO

Reguffe (Sem partido-DF) NÃO

Renilde Bulhões (PROS-AL) SIM

Roberto Rocha (PSDB-MA) SIM

Rodrigo Cunha (PSDB-AL) NÃO

Rodrigo Pacheco (DEM-MG) SIM

Rogério Carvalho (PT-SE) SIM

Romário (Podemos-RJ) SIM

Rose de Freitas (Podemos-ES) NÃO

Sérgio Petecão (PSD-AC) SIM

Simone Tebet (MDB-MS) SIM

Soraya Thronicke (PSL-MS) NÃO

Styvenson Valentim (Podemos-RN) NÃO

Tasso Jereissati (PSDB-CE) SIM

Wellington Fagundes (PL-MT) SIM

Weverton (PDT-MA) SIM

Zenaide Maia (PROS-RN) SIM

Zequinha Marinho (PSC-PA) SIM