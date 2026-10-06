Fim da escala 6×1: Senado inicia análise da PEC no plenário nesta terça-feira

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O Senado inicia o debate sobre a PEC 221/2019, que visa acabar com a escala de trabalho 6×1. A proposta reduz a jornada de 44 para 40 horas semanais, distribuídas em cinco dias, garantindo dois dias de repouso remunerado. A análise começa nesta terça-feira, com sessões programadas para toda a semana, prometendo impactar milhões de trabalhadores.

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O Senado inicia nesta terça-feira, 6, a partir das 14h, a análise da PEC que acaba com a escala 6×1. O texto reduz a jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais, que podem ser cumpridas em cinco dias de 8 horas diárias com repouso semanal remunerado de dois dias. Além de hoje, o plenário tem sessões previstas para debater a PEC 221/2019 na quarta, 7, e na quinta-feira, 8, sempre a partir das 14h.

A matéria foi aprovada em setembro na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e precisa passar por cinco sessões de debates no plenário antes de ser votada em primeiro turno. Se aprovada, segue para o segundo turno, com outras três sessões de discussão. Mas os prazos podem ser reduzidos se os senadores aprovarem um calendário especial.

A PEC 221/2019 foi relatada na CCJ pelo senador Omar Aziz (PSD-AM). A matéria estabelece dois dias de repouso, um deles preferencialmente aos domingos, sem redução salarial. A proposta também fixa período de até 8 horas diárias, com possibilidade de compensação de horários e redução da jornada por acordo ou convenção coletiva de trabalho.

O primeiro signatário da PEC 221/2019 é o deputado federal Reginaldo Lopes (PT-MG). O texto da Câmara dos Deputados recebeu 36 emendas na CCJ, mas todas foram rejeitadas pela comissão. Segundo Omar Aziz, eventuais mudanças exigiriam o retorno do texto a uma nova análise pelos deputados.

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Projeto de ‘ampla relevância’

Em nota à imprensa, a Presidência do Senado destaca que o fim da escala 6×1 é um tema “de ampla relevância para a sociedade brasileira” e “será debatido com responsabilidade, equilíbrio e respeito às diferentes perspectivas envolvidas”.

De acordo com o comunicado, o Senado reafirma o “compromisso com o diálogo e com a construção de soluções que considerem os trabalhadores, o setor produtivo e o desenvolvimento econômico e social do país”.

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(com Agência Senado)