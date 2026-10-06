Fim da escala 6×1, apoio de Caiado a Flávio, imbróglio na eleição do Rio e mais destaques desta terça

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O Senado debate o fim da escala 6×1, Flávio Bolsonaro busca apoios para o segundo turno com Ronaldo Caiado, e o TSE analisa o impacto da desistência de Garotinho na eleição do Rio. Além disso, confira a agenda esportiva com jogos nacionais e internacionais e a previsão de temporais para São Paulo e o centro-sul do Brasil.

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O Senado começa nesta terça-feira, 6, a discutir em plenário a proposta de emenda à Constituição que prevê o fim da escala de trabalho 6×1. O texto reduz de 44 para 40 horas a jornada semanal, distribuídas em cinco dias, e assegura dois dias de descanso remunerado, sem redução salarial. A matéria já passou pela Comissão de Constituição e Justiça e terá sessões de debate também na quarta e na quinta-feira.

A votação, contudo, não deve ocorrer imediatamente. A PEC precisa passar por cinco sessões de discussão antes do primeiro turno e, caso seja aprovada, por outras três antes da segunda votação. Esse calendário poderá ser encurtado se os senadores aprovarem um procedimento especial. O texto também limita a jornada diária a oito horas e permite compensações por acordo ou convenção coletiva.

Como Flávio Bolsonaro tenta ampliar sua base no segundo turno?

Flávio Bolsonaro cumpre agenda em Goiânia nesta terça-feira para formalizar o apoio de Ronaldo Caiado à sua candidatura no segundo turno contra Lula. O ex-governador de Goiás, que terminou a primeira rodada da eleição presidencial na quinta colocação, deve anunciar a adesão ao lado do governador reeleito Daniel Vilela.

A reunião será seguida por uma entrevista coletiva para apresentação dos compromissos e da estratégia conjunta. A movimentação ocorre depois de Romeu Zema também declarar apoio a Flávio, numa articulação do candidato do PL para reunir adversários de Lula que disputaram o primeiro turno.

O que pode mudar na eleição para governador do Rio?

O Tribunal Superior Eleitoral terá de definir o efeito da desistência de Anthony Garotinho de um recurso relacionado à sua candidatura ao governo do Rio de Janeiro. Garotinho recebeu 3,17% dos votos válidos, mas sua candidatura estava sub judice. Com esses votos considerados na apuração, Douglas Ruas terminou com 49,27% e Eduardo Paes, com 42,76%, resultado que levou os dois ao segundo turno.

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A retirada dos votos de Garotinho poderia modificar a base de cálculo e fazer Ruas ultrapassar 50% dos votos válidos, abrindo a possibilidade de encerramento da disputa ainda no primeiro turno. Paes acusa Garotinho e Ruas de terem articulado a desistência para provocar essa mudança, versão apresentada por ele e contestada pela confiança manifestada por Ruas na Justiça Eleitoral. O relator do caso no TSE, Floriano de Azevedo Marques, pediu manifestação da Procuradoria-Geral Eleitoral antes de decidir.

Quais são os principais jogos desta terça-feira?

A agenda desta terça não tem partidas da Série A do Brasileirão, mas reúne confrontos da Série B e uma rodada cheia no futebol internacional. Sport e São Bernardo jogam às 19h30, Goiás recebe o Athletic Club-MG às 20h30 e Ponte Preta enfrenta o Juventude às 21h35.

Fora do país, Croácia x Espanha e Inglaterra x República Tcheca estão entre os principais confrontos da Nations League, ambos às 15h45. A Argentina também entra em campo, às 19h, contra o Benim, em amistoso internacional.

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Onde há risco de temporal nesta terça-feira?

São Paulo está entre as áreas com maior atenção para chuva forte nesta terça. Na capital, há previsão de temporais e volumes elevados, com temperaturas entre 18°C e 24°C. As instabilidades começam pelo oeste, sudoeste e sul do estado e avançam para outras regiões ao longo do dia.

O cenário de tempo severo também alcança Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro e partes do Centro-Oeste. Em São Paulo, Botucatu, Sorocaba e Itapetininga estão entre as regiões que podem registrar acumulados expressivos.

VEJA+IA: Este conteúdo de pesquisa foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.