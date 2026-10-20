Fim da 6×1, pacote para MEIs e mais: o que pensa o eleitor sobre ‘bondades’ de Lula, segundo pesquisa Real Time Big Data

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Uma nova pesquisa Real Time Big Data revela amplo apoio popular a diversas propostas do governo. Medidas como o fim da escala 6×1, perdão de dívidas para MEIs, ampliação do Pé-de-Meia e Farmácia Popular, criação de um Ministério da Segurança Pública e um novo PAC contam com a maioria do eleitorado, inclusive entre diferentes bases políticas. Descubra os detalhes dos percentuais e o que pensa o brasileiro.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O fim da escala 6×1 e a consequente redução da jornada semanal de trabalho de 44 para 40 horas, sem corte de salários, tem apoio de 64% dos eleitores, segundo a nova pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira, 20. Outros 30% são contra a proposta e 6% dizem não ter opinião formada.

O apoio aparece tanto entre eleitores de Lula quanto entre os de Flávio Bolsonaro, embora em intensidades diferentes. Entre os que declaram voto no presidente no segundo turno, 76% são favoráveis e 19% contrários. Entre os eleitores do senador, 53% apoiam a redução da jornada e 40% rejeitam a medida. Entre brancos, nulos e indecisos, 63% são a favor e 30%, contra.

Como os eleitores veem o perdão de dívidas de MEIs?

A proposta de perdoar dívidas de microempreendedores individuais que atendam aos critérios estabelecidos pelo governo também recebe apoio majoritário. No total, 58% dos entrevistados são favoráveis, enquanto 26% são contra e 16% não têm opinião formada.

Entre os eleitores de Lula, o apoio chega a 69%, com 18% contrários e 13% sem opinião formada. No eleitorado de Flávio, 49% são favoráveis ao perdão, 33% se dizem contra e 18% não têm posição definida. Entre brancos, nulos e indecisos, 54% apoiam a medida e 31% rejeitam.

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Qual é o apoio à ampliação do Pé-de-Meia para universitários?

A ampliação do Pé-de-Meia para incluir também estudantes universitários é apoiada por 63% dos entrevistados. Outros 29% são contra e 8% não têm opinião formada.

Entre os eleitores de Lula, 72% são favoráveis à expansão do programa, enquanto 22% são contra. Entre os de Flávio, 55% apoiam a medida e 35% se posicionam contra. No grupo de brancos, nulos e indecisos, 67% aprovam a ampliação e 26% rejeitam.

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Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

O que pensam os eleitores sobre ampliar o Farmácia Popular?

A proposta de ampliar o Farmácia Popular para incluir exames de diagnóstico e acompanhamento de saúde tem apoio de 74% dos entrevistados. Outros 22% são contra e 4% dizem não ter opinião formada.

O apoio é de 82% entre os eleitores de Lula, contra 14% de rejeição. Entre os de Flávio, 67% são favoráveis e 30% contrários. Já entre brancos, nulos e indecisos, 75% apoiam a ampliação do programa e 15% são contra.

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Há apoio à criação de um Ministério da Segurança Pública?

A criação de um Ministério da Segurança Pública para integrar ações do governo federal e dos estados no combate à criminalidade recebe apoio de 60% dos entrevistados. Outros 22% são contra e 18% não têm opinião formada.

Nesse tema, a distância entre os eleitorados é menor do que em outras propostas testadas. Entre os eleitores de Flávio, 63% são favoráveis e 20% contrários. Entre os de Lula, 57% apoiam a criação do ministério e 25% rejeitam a medida. Entre brancos, nulos e indecisos, 60% são a favor e 22%, contra.

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E qual é o apoio a um novo PAC?

A ampliação dos investimentos públicos em infraestrutura e no desenvolvimento da indústria brasileira por meio de um novo Programa de Aceleração do Crescimento tem apoio de 77% do eleitorado. Outros 14% são contra e 9% não têm opinião formada.

O apoio também aparece de forma ampla entre os dois eleitorados. Entre os eleitores de Lula, 80% são favoráveis à proposta e 12% contrários. Entre os de Flávio, 75% apoiam a medida e 15% rejeitam. Entre brancos, nulos e indecisos, 77% são favoráveis e 14% são contra.

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Qual é a metodologia da pesquisa?

A pesquisa Real Time Big Data ouviu 2.000 eleitores em todo o país entre os dias 15 e 19 de outubro. As entrevistas foram realizadas por telefone, com entrevistadores humanos. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-02952/2026.

VEJA+IA: Este conteúdo de pesquisa foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.