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Política

Filme ‘Dark Horse’ dá primeiro passo para ser exibido nos cinemas brasileiros

Pedido na Ancine foi feito por grande distribuidora cinematográfica

Por Anna Satie Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 jul 2026, 12h37 | Atualizado em 7 jul 2026, 12h59
Jim Caviezel como Jair Bolsonaro em 'Dark Horse'
O ator Jim Caviezel interpreta Jair Bolsonaro em 'Dark Horse' (//Divulgação)
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A distribuidora Europa Filmes, que tem no seu catálogo grandes filmes como Central do Brasil e Tropa de Elite 2: O Inimigo Agora é Outro, deu o primeiro passo para lançar a cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro nos cinemas brasileiros.

A companhia ingressou com o pedido de Registro de Obra Estrangeira na Agência Nacional do Cinema, a Ancine. Isso significa que o filme não cumpre os requisitos para que seja considerado uma obra nacional, e portanto, precisa passar por essa etapa para obter o Certificado de Registro de Titulo. Só com esse documento é possível pedir a classificação indicativa para o Ministério da Justiça, que orienta para qual público o filme é adequado, e enfim, poder ser exibido nos cinemas. 

O requerimento aconteceu no dia 22 de junho, de acordo com a Ancine. A autarquia tem até 30 dias para analisar o pedido e verificar se ele cumpre todos os requisitos, se não for necessária alguma informação adicional –nesses casos, o prazo pode ser maior.

A cinebiografia do ex-presidente causa polêmica desde seu anúncio, com investigações que apuram se houve desvios nos recursos da obra –a produtora é administrada pela mesma dona de uma contratada pela Prefeitura de São Paulo, que também recebeu emendas parlamentares. Além disso, parte do financiamento do filme foi feita pelo ex-dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, e há um inquérito em aberto que verifica se uma fatia desse dinheiro foi usada para bancar a estadia de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Em cima disso tudo, parlamentares da base governista pediram ao TSE para que o lançamento do filme fosse adiado, sob o argumento de que seria propaganda eleitoral antecipada –esse requerimento, no entanto, foi rejeitado pelo presidente da Corte, o ministro Nunes Marques.

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