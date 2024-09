Filiado ao PL de Ramagem, Romário volta a fazer campanha com Eduardo Paes

O senador Romário (PL) voltou a participar de agenda de campanha com Eduardo Paes (PSD) na manhã desta terça-feira, 17. Apesar de ser filiado ao partido do principal adversário do prefeito no pleito, o PL de Alexandre Ramagem, Romário tem pedido voto pela reeleição do mandatário carioca, e adotado postura eleitoral independente no estado, à revelia de sua legenda. Ele e Paes visitaram o Centro de Referência da Pessoa com Deficiência, na Praça Seca, Zona Oeste do Rio.

O encontro foi compartilhado pela dupla nas redes sociais. Em seu perfil, Romário agradeceu pelo convite de Paes. “Seguimos juntos nessa missão de fortalecer a inclusão e celebrar conquistas que elevam o nome do Brasil”, escreveu. O prefeito também celebrou a presença do senador na agenda, onde estiveram também atletas brasileiros da Paralimpíada de Paris, como Thomaz Ruan (bronze no atletismo), Douglas Matera (prata na natação), Daniel Mendes (bronze na natação), Shofia Kelmer (tênis de mesa), Fabrício Marques (taekwondo) e Camille Cruz (natação).

Apesar da contradição partidária, Romário não tem escondido sua preferência por Paes neste ano. O registro desta terça, inclusive, não foi o primeiro publicado com ele em suas redes ao lado do prefeito, durante este período de campanha eleitoral. O fenômeno se repete no perfil do senador, que montou um palanque próprio para a eleição municipal no estado, sem se preocupar com quem seu partido apoia formalmente. A sequência de imagens publicadas, inclusive, mostra uma verdadeira peregrinação pelo interior do estado do Rio para fazer campanha. Na lista, constam cidades como Três Rios, Porto Real, Queimados e Pinheiral, por exemplo.

A trajetória política do senador — que já foi filiado a partidos de esquerda e chegou ao PL antes da entrada de Bolsonaro na sigla —, inclusive, não tem tanto alinhamento com o conservadorismo, o que é ponto de atrito constante dele com essa parcela do eleitorado. Entre dirigentes de sua legenda, também não pegou bem a “traição” explícita, especialmente na capital, onde o embate do bolsonarismo contra Paes é mais visível.

Entre os motivos de Romário para a infidelidade, está a falta de um apoio ativo do então presidente Jair Bolsonaro, que preferiu Daniel Silveira em 2022, quando o senador buscava se reconduzir à sua cadeira no Legislativo, como de fato fez. A resposta do ex-jogador, polêmico desde os tempos de artilheiro, também foi compartilhada em seu perfil. “Não vou trocar minha autenticidade pela aprovação de alguns de vocês. Nunca!”, publicou.