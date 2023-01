Filhos de Lula ocupam plenário do Congresso, onde pai fará juramento

Os cinco filhos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deixaram há pouco o hotel onde a família está hospedada em Brasília e já ocupam as primeiras fileiras do Plenário da Câmara dos Deputados, onde, dentro de instantes, o petista fará o juramento à Constituição e será declarado formalmente o mandatário máximo do país. Luís Cláudio Lula da Silva postou há pouco em suas redes sociais uma foto ao lado dos irmãos Fabio Luís, Lurian, Sandro e Marcos Claudio à espera do início da cerimônia.

Luleco, como é conhecido, usa a mesma gravata verde e amarela que o pai utilizou em momentos célebres de sua carreira política – da escolha do Brasil como sede das Olimpíadas de 2016 ao primeiro encontro cara a cara com o então juiz Sergio Moro durante interrogatório na Operação Lava-Jato.

No Congresso Nacional, enquanto Lula e a primeira-dama Janja desfilavam no Rolls-Royce presidencial ao lado do casal Geraldo Alckmin e Lu Alckmin, a ex-presidente Dilma Rousseff aguardava a chegada do padrinho político na rampa que dá acesso à Casa Legislativa a lado, entre outros, do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Alexandre de Moraes.

Entre apoiadores do presidente, houve pedidos para que Dilma passasse a faixa presidencial para Lula na cerimônia de posse. Como se sabe, Jair Bolsonaro embarcou para os Estados Unidos no apagar das luzes de 2022 e será o primeiro presidente, desde João Batista Figueiredo, a não passar o símbolo para o sucessor eleito democraticamente.