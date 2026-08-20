Filho de Sérgio Cabral faz vaquinha para tentar voltar à política

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Marco Antônio Cabral, filho do ex-governador Sérgio Cabral, está buscando arrecadar R$ 100 mil via vaquinha virtual para custear sua campanha a deputado estadual no Rio de Janeiro. Ele, que já foi deputado federal e agora mira a Alerj, foca na valorização dos servidores públicos. Acompanhe a trajetória e as polêmicas que cercam sua candidatura.

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Candidato a deputado estadual no Rio de Janeiro pelo Solidariedade, Marco Antônio Cabral, filho do ex-governador Sérgio Cabral, criou uma vaquinha virtual para ajudar a custear a campanha. Até o momento, 25 pessoas doaram R$ 4 mil para a candidatura. A meta é arrecadar R$ 100 mil.

O filho do ex-governador foi deputado federal entre 2015 e 2019, mas ficou sem mandato depois de amargar duas derrotas em sequência, nas eleições de 2018 e 2022. É a primeira vez que ele tenta uma vaga na Assembleia Legislativa do Rio, onde chegou a ocupar um cargo comissionado na presidência da Casa, na gestão do ex-deputado Rodrigo Bacellar (União), hoje preso por suspeita de obstruir uma investigação sobre conexões políticas do Comando Vermelho.

Advogado de formação, Marco Antônio tem como bandeira a valorização dos servidores públicos, sobretudo policiais, professores e profissionais da saúde. Ele foi alvo de buscas no mês passado em uma investigação da Polícia Federal sobre conexões do bicheiro Adilson Oliveira Coutinho Filho, o Adilsinho, apontado como chefe da máfia do cigarro, com o mundo político fluminense. O candidato negou qualquer ligação com o contraventor.

Condenado na Operação Lava Jato, o ex-governador passou seis anos preso. Depois ganhou liberdade, mas seguiu monitorado por tornozeleira eletrônica. Agora livre do equipamento, ele circula livre em campanha pelo estado ao lado do filho.