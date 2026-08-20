Oferta Mês dos Pais: Receba 4 Revistas Impressas por 35,90
Política

Filho de Sérgio Cabral faz vaquinha para tentar voltar à política

Marco Antônio Cabral tenta vaga na Assembleia Legislativa do Rio após derrotas nas eleições de 2018 e 2022

Por Rayssa Motta Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 ago 2026, 14h27 | Atualizado em 20 ago 2026, 14h45
O HERDEIRO - Cabralzinho, o filho: cargo e acesso irrestrito na Assembleia
Filho do ex-governador Sergio Cabral tenta vaga na Assembleia Legislativa do Rio. (@marcoantoniocabral/Instagram)
Continua após publicidade
Filho de Sérgio Cabral faz vaquinha para tentar voltar à política Priorizar nos meus resultados Google

Candidato a deputado estadual no Rio de Janeiro pelo Solidariedade, Marco Antônio Cabral, filho do ex-governador Sérgio Cabral, criou uma vaquinha virtual para ajudar a custear a campanha. Até o momento, 25 pessoas doaram R$ 4 mil para a candidatura. A meta é arrecadar R$ 100 mil.

O filho do ex-governador foi deputado federal entre 2015 e 2019, mas ficou sem mandato depois de amargar duas derrotas em sequência, nas eleições de 2018 e 2022. É a primeira vez que ele tenta uma vaga na Assembleia Legislativa do Rio, onde chegou a ocupar um cargo comissionado na presidência da Casa, na gestão do ex-deputado Rodrigo Bacellar (União), hoje preso por suspeita de obstruir uma investigação sobre conexões políticas do Comando Vermelho.

Advogado de formação, Marco Antônio tem como bandeira a valorização dos servidores públicos, sobretudo policiais, professores e profissionais da saúde. Ele foi alvo de buscas no mês passado em uma investigação da Polícia Federal sobre conexões do bicheiro Adilson Oliveira Coutinho Filho, o Adilsinho, apontado como chefe da máfia do cigarro, com o mundo político fluminense. O candidato negou qualquer ligação com o contraventor.

Siga

Condenado na Operação Lava Jato, o ex-governador passou seis anos preso. Depois ganhou liberdade, mas seguiu monitorado por tornozeleira eletrônica. Agora livre do equipamento, ele circula livre em campanha pelo estado ao lado do filho.

Publicidade
TAGS:
Eleições: Rio de Janeiro
Sérgio Cabral
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 60% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).