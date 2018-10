O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do candidato do PSL à Presidência e concorrente a mais um mandato na Câmara, sugeriu aos eleitores que enfrentarem problemas na urna de votação para postar filmagem e dar informações detalhadas sobre o local. A iniciativa, porém, pode ser enquadrada como crime eleitoral.

Eduardo Bolsonaro fez o pedido por meio de nota no Twitter. Aos eleitores, porém, não é permitido filmar as seções eleitorais — muito menos a urna —, conforme as regras definidas pelo TSE. Entrar com o celular na cabine de votação é proibido por lei desde 2009. Os aparelhos devem ficar com os mesários e serão devolvidos na saída do eleitor.

Uma das premissas do candidato Jair Bolsonaro é de que o sistema de urnas eletrônicas do Brasil é falha e permite fraudes eleitorais.

Prezados, em caso de problemas com a urna filmem, de preferência gravem lives e falem o estado zona e seção onde está ocorrendo o problema. — Eduardo Bolsonaro 1720 (@BolsonaroSP) October 7, 2018

Ao divulgar sua “cola” para a votação de hoje pela rede social, Eduardo Bolsonaro deixou passar um erro que pode ter custado a anulação de um de seus dois votos para o Senado. No texto, o deputado informou que votaria duas vezes para o Major Olímpio, candidato ao Senado do PSL. De acordo com a Justiça Eleitoral, em caso de voto repetido, o segundo é anulado.