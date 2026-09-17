Filha da deputada Soraya Santos (PL) estava com os R$ 600 mil apreendidos pela PF

Os 600 mil reais em espécie apreendidos no Rio de Janeiro pela Polícia Federal na última segunda-feira, 14, dentro de uma apuração sobre crimes eleitorais, estavam com Priscila Santos, filha de deputada federal Soraya Santos (PL). O dinheiro, quase todo em notas de 50 reais, foi descoberto com ela no bairro de Piratininga, em Niterói, cidade da Região Metropolitana. A PF agora investiga a origem e o destino dos valores.

Em nota, a defesa da deputada afirma que o dinheiro está relacionado a despesas de empresa da família, e não à campanha eleitoral. “A defesa esclarece que o valor já havia sido reservado há uma semana, pelos meios oficiais, para pagamento de fornecedores da empresa que pertence a família. Esclarece que as atividades lícitas do grupo empresarial não se confundem com a estrutura e organização de qualquer campanha eleitoral”, diz a resposta de advogados.

Priscila Santos foi abordada por policiais e encaminhada à Delegacia da PF em Niterói. Com ela, também foram apreendidas planilhas e documentos.

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Soraya Santos é casada com o ex-deputado Alexandre Santos, de quem herdou a base eleitoral, concentrada em cidades como Itaboraí, São Gonçalo e Cabo Frio. Ela foi eleita deputada federal três vezes (2014, 2018 e 2022).

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