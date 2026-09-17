🗳️ Semana da Democracia: assine o Digital por R$ 5,99/mês e acompanhe análises sobre os rumos do Brasil.
Política

Filha da deputada Soraya Santos (PL) estava com os R$ 600 mil apreendidos pela PF

Maior parte do dinheiro era em notas de 50 reais; defesa afirma que valores são de empresa da família

Por Ludmilla de Lima Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 set 2026, 14h52 | Atualizado em 17 set 2026, 20h02
Uma mochila preta aberta, revelando seu interior preenchido com maços de notas de cinquenta reais, cada maço amarrado com uma fita branca e identificação de R$ 50.000
PF apreende 600 mil reais em dinheiro vivo durante ação contra crimes eleitorais em Niterói (Polícia Federal/Divulgação)
Continua após publicidade
Filha da deputada Soraya Santos (PL) estava com os R$ 600 mil apreendidos pela PF Priorizar nos meus resultados Google

Os 600 mil reais em espécie apreendidos no Rio de Janeiro pela Polícia Federal na última segunda-feira, 14, dentro de uma apuração sobre crimes eleitorais, estavam com Priscila Santos, filha de deputada federal Soraya Santos (PL). O dinheiro, quase todo em notas de 50 reais, foi descoberto com ela no bairro de Piratininga, em Niterói, cidade da Região Metropolitana. A PF agora investiga a origem e o destino dos valores.

Em nota, a defesa da deputada afirma que o dinheiro está relacionado a despesas de empresa da família, e não à campanha eleitoral. “A defesa esclarece que o valor já havia sido reservado há uma semana, pelos meios oficiais, para pagamento de fornecedores da empresa que pertence a família. Esclarece que as atividades lícitas do grupo empresarial não se confundem com a estrutura e organização de qualquer campanha eleitoral”, diz a resposta de advogados.

Mulher de meia-idade, cabelos castanhos escuros e lisos, sorri levemente para a câmera. Ela usa brincos de argola dourados e uma blusa azul, em um fundo azul vibrante
A deputada federal Soraya Santos (PL) (Instagram/Reprodução)

Priscila Santos foi abordada por policiais e encaminhada à Delegacia da PF em Niterói. Com ela, também foram apreendidas planilhas e documentos.

Continua após a publicidade

Soraya Santos é casada com o ex-deputado Alexandre Santos, de quem herdou a base eleitoral, concentrada em cidades como Itaboraí, São Gonçalo e Cabo Frio. Ela foi eleita deputada federal três vezes (2014, 2018 e 2022).

Siga

Como mudou o patrimônio dos deputados mais votados de 2022

Publicidade
TAGS:
campanha
Campanha Eleitoral
Crime
dinheiro
PF - Polícia Federal
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
SEMANA DA DEMOCRACIA

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).