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A Fiep alerta para o impacto das tarifas dos EUA, previstas para julho, na indústria do Paraná. Setores como metalmecânico, cerâmico, moveleiro e madeira seriam os mais afetados, tornando o estado desproporcionalmente vulnerável. A federação defende diálogo diplomático e participação em consultas para mitigar os danos e proteger as exportações.

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A possível implementação de tarifas comerciais pelos Estados Unidos, prevista para julho, poderá diminuir a competitividade da indústria nacional e limitar as exportações de setores estratégicos paranaenses, de acordo com avaliação da Federação das Indústrias do Estado do Paraná, Fiep.

A entidade calcula que os segmentos metalmecânico, cerâmico, moveleiro e, principalmente, o de madeira serão os mais atingidos pelas taxas adicionais americanas. Juntos, os quatro setores representam 70% da pauta exportadora paranaense para os EUA, o que torna o estado mais vulnerável do que a média nacional, caso a taxação seja confirmada.

Diante do cenário adverso, a Fiep apoia a manutenção do diálogo entre as diplomacias das duas nações, pautado na estabilidade regulatória.

Na tentativa de evitar a implementação dessas taxas, a federação prevê participar ativamente de consultas públicas e audiências técnicas junto ao governo dos Estados Unidos.