Fiep monitora novas barreiras tarifárias dos EUA
Federação avalia que taxações causam vulnerabilidade desproporcional ao Paraná e defende diálogo diplomático diante da crise
A possível implementação de tarifas comerciais pelos Estados Unidos, prevista para julho, poderá diminuir a competitividade da indústria nacional e limitar as exportações de setores estratégicos paranaenses, de acordo com avaliação da Federação das Indústrias do Estado do Paraná, Fiep.
A entidade calcula que os segmentos metalmecânico, cerâmico, moveleiro e, principalmente, o de madeira serão os mais atingidos pelas taxas adicionais americanas. Juntos, os quatro setores representam 70% da pauta exportadora paranaense para os EUA, o que torna o estado mais vulnerável do que a média nacional, caso a taxação seja confirmada.
Diante do cenário adverso, a Fiep apoia a manutenção do diálogo entre as diplomacias das duas nações, pautado na estabilidade regulatória.
Na tentativa de evitar a implementação dessas taxas, a federação prevê participar ativamente de consultas públicas e audiências técnicas junto ao governo dos Estados Unidos.