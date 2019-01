FHC pede que governo Bolsonaro abra os olhos para questão do meio ambiente

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso se manifestou sobre a tragédia ocorrida em Brumadinho nesta sexta-feira (25). Via Twitter, ele ofereceu solidariedade às vítimas e pediu que o governo Bolsonaro abra os olhos para o desastre ocorrido em Minas Gerais.

Ele disse que o tema meio ambiente “não é zoeira de esquerda. É respeito à vida das pessoas e do planeta”. Também reforçou que as autoridades precisam regular e fiscalizar as empresas do setor.

Que a tragédia de Brumadinho abra os olhos do governo. Meio ambiente não é zoeira de esquerda: é respeito à vida das pessoas e do planeta. O Governo deve regular e fiscalizar com mais energia sem demonizar quem disso se ocupa. Solidariedade às vítimas, mais ação para o futuro. — Fernando Henrique Cardoso (@FHC) January 26, 2019

FHC recebeu muitas críticas nas respostas da publicação. Muitos internautas lembraram que a privatização da Vale do Rio Doce ocorreu em 1997, durante a gestão do tucano.