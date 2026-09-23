Ferramentas de IA sugerem candidatos e podem influenciar decisão do eleitor, diz pesquisa

Uma pesquisa divulgada nesta quarta-feira, 23, mostra que ferramentas populares de inteligência artificial sugerem propostas e candidatos já alinhados aos interesses dos usuários, cujo perfil é construído a partir dos dados que essas mesmas plataformas coletam sobre eles. A constatação da pesquisa mostra que ferramentas de IA podem influenciar a tomada de decisão dos usuários e o resultado das urnas.

A pesquisa foi feita por três entidades — InternetLab, LabDados/FGV e ReCos –, que analisaram 1.679 conversas e 18.360 turnos de resposta de usuários com IAs entre os dias 27 e 31 de agosto deste ano. Foram analisadas Claude, ChatGPT, Deepseek, Gemini e Google IA Mode e Grok.

Os resultados obtidos pelas pesquisas mostram que, apesar de as IAs não falarem de forma direta para o usuário votar em determinado candidato, elas acabam pelo menos enumerando quem está mais alinhado às preferências que já foram rastreadas pelos dados que os usuários deixam na própria plataforma. Por exemplo: se a IA coleta dados que mostram que aquele usuário está mais à direita, sugere candidatos que estejam dentro desse espectro ideológico.

No mundo fora das telas, essa triagem é diferente. Nas ruas, entre amigos, na família e nos ambientes de trabalho as pessoas são expostas a diversidades maiores do que a das “bolhas” das redes sociais.

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“No eixo votos e candidaturas, os chatbots frequentemente se recusam a indicar um candidato, mas ainda assim reorganizam as candidaturas segundo as prioridades do usuário, declaradas por ele ou inferidas pela ferramenta”, diz um trecho da pesquisa. Em outro ponto, as conclusões do levantamento afirmam que: “a interação com chatbots em temas eleitorais não se limita à recomendação explícita de voto: mesmo quando evita indicar diretamente em quem votar, o sistema pode ainda assim estruturar as opções eleitorais relacionando-as às características do usuário e/ou às preferências manifestadas”.

As recomendações não são iguais em todas as plataformas de IA. As recomendações de compatibilidade variaram de 49,6%, como no ChatGPT, a 98% no DeepSeek. Da mesma forma, a indicação de candidaturas também oscila, sendo por exemplo de 4% no Claude, 10,4% no ChatGPT e indo até 88,2% no DeepSeek.

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A regulamentação das redes sociais e da IA é um dos temas mais espinhosos enfrentados pelo governo. Sem conseguir aprovar no Congresso uma regulamentação unificada, o governo investiu no fortalecimento da ANPD (Agência Nacional de Proteção de Dados), que tem operado como uma agência reguladora do funcionamento das redes sociais, com o poder de sancionar (inclusive com multas) e suspender funcionalidades das plataformas.