🗳️ Semana da Democracia: assine o Digital por R$ 1,99/mês e acompanhe análises sobre os rumos do Brasil.
Política

Ferramentas de IA sugerem candidatos e podem influenciar decisão do eleitor, diz pesquisa

Levantamento analisou 1.679 conversas e 18.360 respostas que Claude, ChatGPT, Deepseek, Gemini e Google IA Mode e Grok enviaram aos usuários

Por Isabella Alonso Panho Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 set 2026, 16h15
Pesquisa indica que 6 em cada 10 brasileiros apoiam alguma regulamentação das redes sociais, mas proteção da liberdade de expressão divide opiniões
Pesquisa divulgada nesta quarta analisou mais de 18 mil respostas das ferramentas de IA (Jakub Porzycki/NurPhoto/Getty Images)
Continua após publicidade
Ferramentas de IA sugerem candidatos e podem influenciar decisão do eleitor, diz pesquisa Priorizar nos meus resultados Google

Uma pesquisa divulgada nesta quarta-feira, 23, mostra que ferramentas populares de inteligência artificial sugerem propostas e candidatos já alinhados aos interesses dos usuários, cujo perfil é construído a partir dos dados que essas mesmas plataformas coletam sobre eles. A constatação da pesquisa mostra que ferramentas de IA podem influenciar a tomada de decisão dos usuários e o resultado das urnas.

A pesquisa foi feita por três entidades — InternetLab, LabDados/FGV e ReCos –, que analisaram 1.679 conversas e 18.360 turnos de resposta de usuários com IAs entre os dias 27 e 31 de agosto deste ano. Foram analisadas Claude, ChatGPT, Deepseek, Gemini e Google IA Mode e Grok.

Os resultados obtidos pelas pesquisas mostram que, apesar de as IAs não falarem de forma direta para o usuário votar em determinado candidato, elas acabam pelo menos enumerando quem está mais alinhado às preferências que já foram rastreadas pelos dados que os usuários deixam na própria plataforma. Por exemplo: se a IA coleta dados que mostram que aquele usuário está mais à direita, sugere candidatos que estejam dentro desse espectro ideológico.

No mundo fora das telas, essa triagem é diferente. Nas ruas, entre amigos, na família e nos ambientes de trabalho as pessoas são expostas a diversidades maiores do que a das “bolhas” das redes sociais.

Siga
Continua após a publicidade

“No eixo votos e candidaturas, os chatbots frequentemente se recusam a indicar um candidato, mas ainda assim reorganizam as candidaturas segundo as prioridades do usuário, declaradas por ele ou inferidas pela ferramenta”, diz um trecho da pesquisa. Em outro ponto, as conclusões do levantamento afirmam que: “a interação com chatbots em temas eleitorais não se limita à recomendação explícita de voto: mesmo quando evita indicar diretamente em quem votar, o sistema pode ainda assim estruturar as opções eleitorais relacionando-as às características do usuário e/ou às preferências manifestadas”. 

As recomendações não são iguais em todas as plataformas de IA. As recomendações de compatibilidade variaram de 49,6%, como no ChatGPT, a 98% no DeepSeek. Da mesma forma, a indicação de candidaturas também oscila, sendo por exemplo de 4% no Claude, 10,4% no ChatGPT e indo até 88,2% no DeepSeek.

Continua após a publicidade

A regulamentação das redes sociais e da IA é um dos temas mais espinhosos enfrentados pelo governo. Sem conseguir aprovar no Congresso uma regulamentação unificada, o governo investiu no fortalecimento da ANPD (Agência Nacional de Proteção de Dados), que tem operado como uma agência reguladora do funcionamento das redes sociais, com o poder de sancionar (inclusive com multas) e suspender funcionalidades das plataformas.

 

 

Publicidade
TAGS:
Eleições 2026
Inteligencia Artificial
Maquiavel
Pesquisas Eleitorais
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
SEMANA DA DEMOCRACIA

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).