Fernando Haddad participa de sabatina de VEJA
Candidato do PT ao governo de São Paulo será entrevistado às 14h, com transmissão ao vivo pelos canais da revista
Fernando Haddad, candidato do PT ao governo de São Paulo, é o entrevistado desta terça-feira, 25, da série de sabatinas promovida por VEJA para as eleições de 2026. A iniciativa reúne os principais candidatos aos governos estaduais e à presidência da República e integra a cobertura especial da revista para o pleito.
As entrevistas com os candidatos aos governos dos estados são realizadas sempre às 14h, com transmissão ao vivo pela VEJA+ TV, pelo site de VEJA e pelo canal da revista no YouTube.
A sabatina com Haddad será apresentada pela colunista Marcela Rahal, com participação de Robson Bonin, colunista de Radar, e José Benedito, editor de Política de VEJA.
Ex-prefeito de São Paulo e ex-ministro da Fazenda, Haddad disputa novamente o governo paulista. A eleição estadual terá como principal adversário o atual governador, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que concorre à reeleição.
A série também contempla os candidatos à Presidência da República. As sabatinas com os presidenciáveis serão exibidas no programa VEJA em Foco, às 19h, nas semanas de 31 de agosto e 8 de setembro.
Com a iniciativa, VEJA amplia a cobertura eleitoral e coloca os principais candidatos em confronto direto com questões sobre seus programas, propostas e desafios para os estados e o país.