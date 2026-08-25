Fernando Haddad participa de sabatina de VEJA

Fernando Haddad, candidato do PT ao governo de São Paulo, é o entrevistado desta terça-feira, 25, da série de sabatinas promovida por VEJA para as eleições de 2026. A iniciativa reúne os principais candidatos aos governos estaduais e à presidência da República e integra a cobertura especial da revista para o pleito.

As entrevistas com os candidatos aos governos dos estados são realizadas sempre às 14h, com transmissão ao vivo pela VEJA+ TV, pelo site de VEJA e pelo canal da revista no YouTube.

A sabatina com Haddad será apresentada pela colunista Marcela Rahal, com participação de Robson Bonin, colunista de Radar, e José Benedito, editor de Política de VEJA.

Ex-prefeito de São Paulo e ex-ministro da Fazenda, Haddad disputa novamente o governo paulista. A eleição estadual terá como principal adversário o atual governador, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que concorre à reeleição.

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A série também contempla os candidatos à Presidência da República. As sabatinas com os presidenciáveis serão exibidas no programa VEJA em Foco, às 19h, nas semanas de 31 de agosto e 8 de setembro.

Com a iniciativa, VEJA amplia a cobertura eleitoral e coloca os principais candidatos em confronto direto com questões sobre seus programas, propostas e desafios para os estados e o país.