Fazenda identifica responsável por ofensiva do empresariado pelo adiamento da reforma tributária
Expectativa de vitória de Flávio Bolsonaro, que acabou não acontecendo, teria desmobilizado organização dos empresários na adequação às novas regras
A ofensiva do empresariado pelo adiamento da implementação das regras da reforma tributária tem a digital do senador Flávio Bolsonaro, derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva na corrida presidencial.
Essa é a leitura da equipe econômica do petista, que acredita que a expectativa do mercado sobre uma eventual vitória de Flávio após o primeiro turno desmobilizou o setor empresarial na organização que vinha sendo feita para se adequar às novas regras tributárias.
Fontes da equipe econômica destacam que, ao longo da campanha, Flávio e seus auxiliares econômicos acenaram para a revogação da reforma, o que foi classificado internamente como um desserviço para a sociedade. Avaliam que o empresariado “comprou cedo demais” o êxito do filho de Jair Bolsonaro nas urnas e parou de investir em infraestrutura e tecnologia para aderir às regras.
Diante da vitória de Lula, passaram a pressionar as instituições de classe para pedir o adiamento da reforma. O time do ministro da Fazenda, Dario Durigan, pontua que a prorrogação não é necessária, porque há plenas condições de instruir empresários a fazerem a transição de forma segura a partir de agora.
Um dia após o petista ser reeleito, o Ibovespa caiu 13,8% e a B3 acionou o circuit breaker pela primeira vez em mais de seis anos. O tombo expôs ao mundo uma aposta até então guardada em bancos e gestoras. O mercado financeiro tinha colocado quase todas as fichas em Flávio. Boa parte do empresariado fez a mesma aposta.
Na campanha, a coordenadora econômica de Flávio, Daniella Marques, chamou a reforma tributária de deforma e prometeu acabar com o split payment, a cobrança automática de imposto no momento da compra. Muitas empresas acreditaram e deixaram de se preparar para o novo imposto, que entra em vigor em janeiro de 2027.
Passada a eleição, a ficha caiu, e se formou o maior lobby contra a reforma desde a sua aprovação. Um manifesto de 1491 entidades chegou ao Palácio do Planalto. Indústria, comércio, serviços e a Ordem dos Advogados do Brasil pedem para adiar a cobrança para 2028.
Semanas após o desfecho eleitoral, o chefe da equipe econômica fechou as portas para um possível adiamento e acenou para um período de conformidade de seis meses. Nesse prazo, empresas poderão ser isentas de multas por eventuais descumprimentos das novas regras, desde que tenham agido de boa-fé.
Com o respaldo de Lula, Durigan manteve o calendário previsto inicialmente. Para o governo, a reforma é um compromisso com o povo brasileiro, porque dá progressividade a um sistema que sempre deixou por último quem mais precisa.