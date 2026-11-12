Fazenda identifica responsável por ofensiva do empresariado pelo adiamento da reforma tributária

A ofensiva do empresariado pelo adiamento da implementação das regras da reforma tributária tem a digital do senador Flávio Bolsonaro, derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva na corrida presidencial.

Essa é a leitura da equipe econômica do petista, que acredita que a expectativa do mercado sobre uma eventual vitória de Flávio após o primeiro turno desmobilizou o setor empresarial na organização que vinha sendo feita para se adequar às novas regras tributárias.

Fontes da equipe econômica destacam que, ao longo da campanha, Flávio e seus auxiliares econômicos acenaram para a revogação da reforma, o que foi classificado internamente como um desserviço para a sociedade. Avaliam que o empresariado “comprou cedo demais” o êxito do filho de Jair Bolsonaro nas urnas e parou de investir em infraestrutura e tecnologia para aderir às regras.

Diante da vitória de Lula, passaram a pressionar as instituições de classe para pedir o adiamento da reforma. O time do ministro da Fazenda, Dario Durigan, pontua que a prorrogação não é necessária, porque há plenas condições de instruir empresários a fazerem a transição de forma segura a partir de agora.

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Um dia após o petista ser reeleito, o Ibovespa caiu 13,8% e a B3 acionou o circuit breaker pela primeira vez em mais de seis anos. O tombo expôs ao mundo uma aposta até então guardada em bancos e gestoras. O mercado financeiro tinha colocado quase todas as fichas em Flávio. Boa parte do empresariado fez a mesma aposta.

Na campanha, a coordenadora econômica de Flávio, Daniella Marques, chamou a reforma tributária de deforma e prometeu acabar com o split payment, a cobrança automática de imposto no momento da compra. Muitas empresas acreditaram e deixaram de se preparar para o novo imposto, que entra em vigor em janeiro de 2027.

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Passada a eleição, a ficha caiu, e se formou o maior lobby contra a reforma desde a sua aprovação. Um manifesto de 1491 entidades chegou ao Palácio do Planalto. Indústria, comércio, serviços e a Ordem dos Advogados do Brasil pedem para adiar a cobrança para 2028.

Semanas após o desfecho eleitoral, o chefe da equipe econômica fechou as portas para um possível adiamento e acenou para um período de conformidade de seis meses. Nesse prazo, empresas poderão ser isentas de multas por eventuais descumprimentos das novas regras, desde que tenham agido de boa-fé.

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Com o respaldo de Lula, Durigan manteve o calendário previsto inicialmente. Para o governo, a reforma é um compromisso com o povo brasileiro, porque dá progressividade a um sistema que sempre deixou por último quem mais precisa.