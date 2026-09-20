Favorito ao Senado, Deltan Dalagnol tem campanha suspensa por ordem do TSE

A decisão monocrática do ministro Floriano de Azevedo Marques tem caráter liminar e remete ao julgamento envolvendo o ex-integrante do Ministério Público Federal, em 2023. Na ocasião, o TSE concluiu que Dallagnol tentou realizar uma manobra para driblar a inelegibilidade imposta pela Lei da Ficha Limpa.

Havia 15 procedimentos administrativos em tramitação contra o então procurador no Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) que poderiam resultar na abertura de processos administrativos disciplinares. Dallagnol foi o coordenador da Força-Tarefa da Operação Lava Jato, que investigou desvios de dinheiro em contratos públicos, mas o vazamento de diálogos demonstrou que ele combinava ações com o então juiz Sérgio Moro, o que levou a anulações processuais.

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Para não perder seus direitos eleitorais, ele antecipou um pedido de exoneração do cargo, em novembro de 2021, e conseguiu eleger-se como deputado federal, mas perdeu o mandato por decisão do TSE. Em seguida, o CNMP extinguiu as apurações, porque o ex-procurador já não integrava mais os quadros da instituição.

Com base nos arquivamentos, Dallagnol obteve no TRE paranaense a autorização para concorrer, figurando entre os primeiros lugares das pesquisas eleitorais, graças à notoriedade obtida à frente da Lava Jato. A coligação Paraná Para Todos, liderada pelo PDT, e a Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PCdoB e PSOL, no entanto, recorreram ao TSE.

Para Floriano Marques, a extinção dos atos administrativos é decorrente do fato de Dallagnol ter deixado o MPF, e não por apreciação da matéria pelo órgão responsável por disciplinar a atividade dos procuradores. Em sua decisão, o ministro solicitou que o caso seja levado rapidamente ao plenário do TSE.