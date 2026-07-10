Favorito ao governo de MG diz que foi ‘idiota’ ao tirar foto com Virginia Fonseca na CPI das Bets

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O senador Cleitinho Azevedo admitiu ter cometido um erro ao pedir foto com Virginia Fonseca na CPI das Bets. Ele se arrependeu profundamente após ouvir um relato impactante sobre vício em apostas, cobrando o fim da divulgação desses jogos e criticando o crescimento das bets no Brasil.

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O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG), favorito na corrida ao governo de Minas Gerais, admitiu nesta quinta-feira, 9, que cometeu um erro ao pedir para a influenciadora digital Virginia Fonseca fazer uma foto com ele durante a CPI das Bets em maio do ano passado, quando ela havia sido convocada para depor como testemunha na comissão. Nesta semana, ela se tornou alvo de uma ação pública do Ministério Público do Distrito Federal (MPDF) por indícios de práticas abusivas na divulgação de jogos de aposta.

“Isso aqui foi um erro que eu tive durante o meu processo de senador aqui dentro do Senado Federal (…). A única coisa que eu fiz de errado aqui, e eu reconheço meu erro, foi, na CPI, que estava tratando sobre Bets, eu pedi — afobado, foi um erro, fui um idiota — uma foto para a minha filha da influenciadora Virginia”, disse o parlamentar no plenário do Senado Federal enquanto segurava o registro fotográfico do momento.

“Sabe por que eu estou fazendo isso [admitindo o meu erro]? Porque ontem, quando eu estava chegando aqui no Senado, um senhor me parou (…) e me confessou que quase perdeu a vida e a família por causa desse raio desse jogo [de aposta] (…). Quando eu mostro essa foto aqui é para chamar a atenção de toda a população brasileira. A gente precisa colocar um fim nessa questão das Bets”, continuou Cleitinho.

O senador ainda afirmou que, logo após ter feito a foto com Virginia, passou a receber muitas críticas da sociedade e que, em função disso, ainda em maio de 2025 enviou uma mensagem para a influenciadora, pedindo para ela parar de divulgar jogos de Bets.

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Ele também falou sobre os aumentos expressivos de apostas no período da Copa do Mundo, apontando um aumento de 35% somente na fase de grupos do Mundial, o que soma 507 milhões de reais apostados pelos brasileiros. “O Brasil não é mais o país do futebol. Virou o país das bets”, declarou, fazendo um mea culpa.