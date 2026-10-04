Fator Garotinho: por que segundo turno para governo do Rio ainda é incógnita

Em um giro de 180°, o candidato do PL, Douglas Ruas, terminou o primeiro turno para o governo do Rio de Janeiro na liderança, com cerca de 49,27%, seguido pelo ex-prefeito Eduardo Paes (PSD), que aparece com 42,76%. Os dois, na teoria, disputarão o segundo turno, marcado para o dia 25. No entanto, o embate pelo Palácio Guanabara ainda é uma incógnita, e depende de uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre a candidatura do ex-governador Anthony Garotinho, que concorre sub judice.

Condenado, em 2018, em segunda instância, por improbidade administrativa, em razão de um esquema de desvio de dinheiro da Saúde para irrigar sua pré-­campanha nas eleições presidenciais, ocorridas há duas décadas, o ex-governador do Rio ficou inelegível por oito anos. Segundo suas próprias contas, a proibição foi extinta em 1º de agosto deste ano, permitindo, portanto, que ele tentasse retornar ao governo.

O Ministério Público Eleitoral, porém, tem outro tempo em mente: o prazo só começa a contar depois do trânsito em julgado — quando não há mais possibilidade de apresentar recursos. A suspensão, nesse caso, só terminaria em 2033. Na terça-feira 29, o Tribunal Regional Eleitoral fluminense encerrou em definitivo a discussão, acatando a tese dos procuradores por unanimidade.

Agora, a validação, ou não, dos votos de Garotinho dependerá de uma análise do TSE sobre um recurso apresentado pelo ex-governador. Embora computados, eles são considerados “anulados sub judice”. Em caso de anulação da candidatura em definitivo pelo TSE, a Justiça Eleitoral pode recontar os votos válidos, excluindo Garotinho, e recalcular o percentual de cada candidato. Nesse cenário, Ruas poderia ultrapassar os 50% mais um necessários para garantir a vitória ainda no primeiro turno.

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Em coletiva, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ), desembargador Claudio Mello, salientou que os próximos passos serão estabelecidos pelo TSE. Questionado se Ruas seria declarado governador em caso de retotalização, ele apontou que não poderia “afirmar isso”. Logo em seguida, explicou: “Temos praticamente três domingos. Hoje é dia 4. Evidentemente, eu não sei como é que está o calendário do Tribunal Superior Eleitoral. Qual é a pauta que vão estar dando preferência ou não, mas tudo pode ocorrer”.