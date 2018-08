Sob a sombra de um ex-governador preso, os candidatos ao governo do Rio dificilmente conseguirão evitar, nestas eleições, que o tema da corrupção seja arrastado para o centro da arena política.

Mas não só: estará em disputa nas urnas um estado economicamente em frangalhos, que atrasou o pagamento dos salários de seus servidores por dois anos, e que vive uma crise aguda na segurança pública, representada por uma intervenção militar e pelo assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL).

Terminadas as convenções partidárias, as opções para assumir o governo fluminense estão, por enquanto, entre um ex-jogador de futebol, um ex-prefeito que, embora tenha se beneficiado politicamente dos Jogos Olímpicos de 2016, pertence a um grupo envolto em escândalos, e um controverso ex-governador cuja candidatura corre risco de ser impugnada devido a condenações judiciais no passado.

Segundo consulta do Instituto Paraná Pesquisas do final de julho, o ex-deputado e senador Romário (Podemos) lidera as intenções de voto com 24,3%. Ele já afirmou que continuará a pedir ajuda federal para tentar controlar a sangria na segurança. A intervenção militar no Rio vai até 31 de dezembro.

Em seguida, o ex-prefeito Eduardo Paes (DEM) aparece com 15,1%. Integrante de um grupo político atingido pela Lava Jato, representado pelo ex-governador Sérgio Cabral (MDB), hoje na cadeia, Paes tem defendido a criação de mecanismos para coibir a corrupção dentro do estado.

Ele chegou a propor um encontro com membros da Lava Jato para discutir uma possível Secretaria de Integridade Pública e Transparência. Seu ex-secretário de Obras Alexandre Pinto, vale lembrar, também foi preso no âmbito da operação.

Em terceiro lugar nas preferências, Anthony Garotinho (PRP) atinge 13,5%. Mas sua candidatura pode não sair do papel. Ele responde a dois processos, ambos com condenações, sendo um por improbidade administrativa e outro por compra de votos. Como ainda cabem recursos, sua candidatura depende de decisões da Justiça eleitoral.

Garotinho, porém, mesmo se autorizado a disputar o cargo, enfrenta uma taxa de rejeição de 72,5% do eleitorado, segundo pesquisa do Instituto Paraná. A rejeição também é grande para Eduardo Paes: 62%. Entre os três primeiros colocados, Romário é o que tem a menor taxa: 47,6%.

Paraná Pesquisas de julho de 2018

Romário – 24,3%

Eduardo Paes – 15,1%

Garotinho – 13,5%

Índio da Costa – 7,2%

Tarcísio Motta – 3,8%

Pedro Fernandes – 2,7%

Márcia Tiburi – 2,1%

Marcelo Trindade – 2%

Wilson Witzel – 1,8%

Marcelo Delaroli – 1%

Nenhum – 21,3%

Não Sabe – 3,7%

Veja os candidatos ao governo do Rio:

André Monteiro (PRTB), subtenente da PM

Vice: Jonas Licurgo (PRTB)

Anthony Garotinho (PRP), ex-governador do Rio

Vice: Vereadora Leide (PRB)

Coligação: PRP, PRB, Patriota, PTC e PMB

Dayse Oliveira (PSTU), professora

Vice: Pedro Vilas-Bôas (PSTU)

Eduardo Paes (DEM), ex-prefeito do Rio

Vice: Comte Bittencourt (PPS)

Coligação: DEM, PHS, Solidariedade, PTB, DC, PV, PPS, PSDB, PMN, Avante, MDB

Índio da Costa (PSD), deputado federal

Vice: Zaqueu Teixeira (PSD)

Marcelo Trindade (Novo), advogado e ex-presidente da Comissão de Valores Mobiliários

Vice: Carmen Migueles (Novo)

Márcia Tiburi (PT), professora de filosofia e escritora

Vice: Leonardo Giordano (PCdoB)

Coligação: PT, PCdoB

Pedro Fernandes (PDT), ex-deputado estadual no Rio

Vice: Dr. Julianelli (PSB)

Coligação: PDT, PSB

Romário (Podemos), ex-jogador de futebol e senador

Vice: Marcelo Delaroli (PR)

Coligação: Podemos, Rede, PR

Tarcísio Motta (PSOL), professor

Vice: Ivanete Silva (PSOL)

Coligação: PSOL, PCB

Wilson Witzel (PSC), ex-juiz federal

Vice: Cláudio Castro (PSC)

Coligação: PSC, Pros