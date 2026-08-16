Oferta Mês dos Pais: Receba 4 Revistas Impressas por 32,90
Política

Família unida: as estratégias das ex-primeiras-damas que se lançam candidatas

Os objetivos: ajudar os partidos a cumprir a cota de 30% destinada às mulheres e fortalecer os grupos políticos dos maridos

Por Rayssa Motta Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 ago 2026, 08h00 | Atualizado em 17 ago 2026, 10h25
PARCERIA - Gracinha e Caiado: união de 35 anos em Goiás, agora nas urnas
PARCERIA - Gracinha e Caiado: união de 35 anos em Goiás, agora nas urnas (@gracinhacaiado/Instagram)
Continua após publicidade
Família unida: as estratégias das ex-primeiras-damas que se lançam candidatas Priorizar nos meus resultados Google

O maior período de democracia no Brasil — lá se vão quarenta e um anos desde o fim da ditadura militar — não pôs fim a uma antiga distorção no sistema de representação política. Eleição após eleição, as mulheres, que são decisivas em qualquer disputa por evidentes motivos e por corresponderem a mais da metade do eleitorado — 52,8% —, não chegam a um quinto do Congresso Nacional. No Senado Federal, elas ocupam somente 15 das 81 cadeiras, e na Câmara são 88 de um total de 513 deputados. A situação se repete nas Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais país afora, onde somam 17%. Uma lei, em vigor desde 2009, obriga os partidos a reservar pelo menos 30% das candidaturas no Legislativo à ala feminina, mas a letra da norma e a prática do poder seguem apartadas. Dados do Tribunal Superior Eleitoral apontam que as chances de um homem se candidatar é duas vezes maior do que a de uma pessoa do gênero oposto.

NOVATA - Marina e JHC, de Alagoas: ela tenta o Senado com as iniciais dele
NOVATA - Marina e JHC, de Alagoas: ela tenta o Senado com as iniciais dele (@marina.candia/Instagram)

No pleito de outubro, um seleto grupo tem chances de se tornar exceção dentro desse cenário. São as esposas de caciques partidários que concorrerão a vagas do Legislativo, tendo os maridos como principais cabos eleitorais. Sete mulheres que desempenham o papel de primeira-dama, ou que se encontravam nessa condição até abril, quando os companheiros tiveram de se afastar para também concorrer a cargos eletivos, enfrentarão as urnas pela primeira vez. Em comum, todas se identificam como conservadoras, articulam discursos de defesa da família e garantem não obedecer a ordem de ninguém. “Eu venho caminhando ao lado dele há 35 anos, sempre com muito orgulho por ser sua mulher e sua parceira de vida, mas isso não significa não ter voz”, diz Gracinha Caiado, pecuarista e advogada, casada com o presidenciável e ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD). Ela cedeu aos apelos do grupo político que comanda o estado para se lançar ao Senado pelo União Brasil.

A desconfiança de não ter vida ou ideias próprias — que, vale destacar, não recai com a mesma virulência sobre homens em situação semelhante, distantes do cotidiano dos parlatórios — é apenas um dos desafios encarados pelas candidatas. O imaginário em torno das primeiras-damas sempre navegou ao redor do assistencialismo, da benevolência e da caridade. A imagem pública padrão desse tipo de postura foi a da primeira-dama Darcy Vargas (1895-1968), casada com Getúlio Vargas, não por acaso alcunhado de “o pai dos pobres”. Os tempos mudaram, é claro. Apresentar-se como uma pessoa dinâmica, antenada com os tempos atuais, é desejo recorrente de quem tem pretensões de ampliar a representatividade feminina, embora nem sempre isso seja fácil. “O sobrenome abre portas na construção de capital político, mas também engessa a atuação das mulheres”, diz a historiadora Dayanny Deyse Leite Rodrigues, pesquisadora de um fenômeno descrito, por óbvio, como “primeiro-damismo”. “Até as figuras mais progressistas não conseguem se descolar do papel de cuidado esperado da mulher”, diz Dayanny.

Siga
Continua após a publicidade
HISTÓRIA DE VIDA - Nunes, prefeito de São Paulo, e Regina: filha de merendeira
HISTÓRIA DE VIDA - Nunes, prefeito de São Paulo, e Regina: filha de merendeira (@reginacarnovalenunes/Instagram)

Com ajuda do marketing digital, atrelado ao dinamismo e à jovialidade, por assim dizer, das redes sociais, a missão é mais simples. Marina Candia, mulher do ex-prefeito de Maceió e pré-candidato ao governo de Alagoas João Henrique Caldas, molda a fama de mulher moderna (sem ser progressista) com postagens de vídeos bem-humorados na companhia do marido e dos filhos. Com meio milhão de seguidores no Instagram, ela pretende disputar o cargo de senadora pelo PSDB, utilizando as letras iniciais do nome do marido, pelas quais ele é conhecido: Marina JHC. “Meu perfil se tornou quase uma ouvidoria. Às vezes o político está no quinto mandato e só consegue falar em base eleitoral, mas precisamos falar mais das pessoas”, afirma a novata, neta de um ex-governador de Alagoas. A escolha por seu nome para compor a chapa de Flávio Bolsonaro (PL) movimentou o cenário local. Ela substitui Alfredo Gaspar, depois de ele assumir o posto de candidato a vice-presidente, em uma articulação para favorecer Arthur Lira (PP), outro que pleiteia uma das vagas ao Senado.

Continua após a publicidade

Cortejadas pelos partidos, as primeiras-damas são alternativa conveniente para cumprir a cota feminina exigida por lei. Um nome com credenciais familiares compensa mais do que investir tempo e dinheiro para forjar candidatas competitivas. Depara-se aí com outro problema recorrente: mulheres costumam ser empurradas para o fim da fila na divisão do Fundo Eleitoral. “Não podemos pegar 100 000 reais e distribuir para dez mulheres em nome da equidade de gênero. Não vamos elegê-las desse modo”, diz Kátia Lôbo, presidente do MDB Mulher e braço direito de Baleia Rossi, presidente nacional da legenda, na seleção de postulantes femininas. Uma das escolhidas como linha de frente é Regina Carnovale Nunes, mulher do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB). Filha de uma merendeira e de um cobrador de ônibus, ela concorre a uma vaga na Assembleia Legislativa paulista. Na campanha, pretende destacar a origem humilde para se apresentar como alguém que compreende as dificuldades da população.

ESTRELA - Michelle Bolsonaro: personagem agora essencial para a sobrevivência política do clã
ESTRELA - Michelle Bolsonaro: personagem agora essencial para a sobrevivência política do clã (PL/.)
Continua após a publicidade

Com ou sem estrelas na cédula, as agremiações partidárias têm encontrado enormes dificuldades para cumprir a cota de 30%. São comuns denúncias de candidatas laranja, que apenas emprestam o nome, para satisfazer a legislação eleitoral, o que é, naturalmente, proibido por lei. As sanções, contudo, não inibem a prática, já que a própria classe política se concede sucessivos perdões para aliviar as sanções impostas pela Justiça. Desde 2015, o Congresso Nacional aprovou três pacotes do tipo. Diante do quadro, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) endureceu e determinou que, se houver fraude, todos os votos obtidos pela agremiação e por seus candidatos nas eleições proporcionais serão anulados. “É preciso garantir que as mulheres tenham as mesmas condições que os homens de disputar uma eleição. O que falta não é capacidade, mas oportunidade”, afirma Virginia Mendes (União Brasil). Casada com o ex-governador de Mato Grosso Mauro Mendes, ela mira a Câmara dos Deputados, empunhando a bandeira do combate à violência doméstica.

Ainda que ajudem a fortalecer a pluralidade eleitoral, o lançamento de primeiras-damas na cena política acaba por eternizar outra chaga brasileira: a perpetuação de oligarquias de sangue. “As famílias são mais relevantes que os partidos políticos, elas praticamente dominam os Três Poderes”, diz o cientista político Ricardo Costa de Oliveira, especialista em genealogias e nepotismo. Estrela maior da constelação de mulheres de políticos, Michelle Bolsonaro personifica o fenômeno. Ela nunca tinha exercido qualquer cargo executivo ou legislativo até Jair Bolsonaro conquistar o Palácio do Planalto. Carismática e dedicada ao marido, em prisão domiciliar depois de ser condenado pela trama golpista de 8 de janeiro, a ex-primeira-dama conquistou vida própria no poder ao comandar o PL Mulher.

Continua após a publicidade

Candidata ao Senado pelo Distrito Federal com boas chances de se eleger, ela conseguiu o feito raro de se tornar figura essencial ao projeto político do clã, comandado por homens. Aparentemente superadas as brigas internas, é cotada para participar ativamente da campanha presidencial de Flávio Bolsonaro. Família sempre em primeiro lugar.

Publicado em VEJA de 14 de agosto de 2026, edição nº 3008

Publicidade
TAGS:
Flávio Bolsonaro
Luiz Inácio Lula da Silva
Michelle Bolsonaro
Mulheres
Partidos Políticos
Política
Revista
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).