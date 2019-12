Família Bolsonaro vira alvo de ex-apoiadores depois de operação do MP

Enquanto a família presidencial silencia diante da operação do Ministério Público do Rio de Janeiro, que realizou busca e apreensão em endereços ligados ao senador Flávio Bolsonaro, ex-apoiadores do presidente da República aproveitam para fustigar pai e filhos.

Bolsonarista de carteirinha até pouco tempo atrás, a deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP) postou vários tuítes ao longo do dia. Em um deles, escreveu: “Família Lula da Silva investigada: “A culpa é do amigo”; Família Bolsonaro investigada: “A culpa é do Witzel”. E têm trouxas, dos dois lados, que acreditam e defendem“.

Família Lula da Silva investigada: “A culpa é do amigo” Família Bolsonaro investigada: “A culpa é do Witzel”. Publicidade E têm trouxas, dos dois lados, que acreditam e defendem. — Joice Hasselmann (@joicehasselmann) December 18, 2019

A operação de hoje tem o objetivo de elucidar as suspeitas envolvendo um esquema de “rachadinha” no gabinete de Flávio, filho mais velho do presidente Jair Bolsonaro, à época em que era deputado estadual no Rio de Janeiro. O Ministério Público desconfia que o senador recebia parte dos salários de seus ex-funcionários.

Os promotores recolheu documentos, computadores e celulares em 24 endereços, incluindo uma loja de chocolates em que Flávio é sócio com a esposa, a dentista Fernanda Antunes Bolsonaro. O MP do Rio também fez buscas em endereços ligados a Queiroz e a parentes de Ana Cristina Siqueira Valle, ex-esposa do presidente da República, mãe de Jair Renan Valle Bolsonaro, o Zero Quatro.

Publicidade

Logo que a notícia da operação foi veiculada, Joice atacou: “Natal bem tenso para o tropa da rachadinha. O MP fez nova operação e, com base na investigação, suspeita que Flávio Bolsonaro e a esposa lavaram dinheiro sujo em 2 imóveis e até a “lojinha” de chocolates do 01 veio do rachid. Ah, Flávio é vice-presidente do “Aliança”. Q exemplo!“. A deputada refere-se ao partido Aliança, criado pelo presidente da República e cujo presidente é Flávio. A palavra “rachid” era usada no gabinete do então deputado estadual como apelido de “rachadinha”.

Natal bem tenso para o tropa da rachadinha. O MP fez nova operação e, com base na investigação, suspeita que @FlavioBolsonaro e a esposa lavaram dinheiro sujo em 2 imóveis e até a “lojinha” de chocolates do 01 veio do rachid. Ah, Flávio é vice-presidente do “Aliança”. Q exemplo! — Joice Hasselmann (@joicehasselmann) December 18, 2019

Mais cedo, ironizou a família republicando uma mensagem antiga do vereador Carlos Bolsonaro. A mensagem, de outubro de 2015, no auge da Lava Jato, o Zero Dois escreveu: “Todo mundo mundo próximo do Lula é envolvido em corrupção, menos ele. Incrível como esse homem consegue ser puro no meio de tanto familiar ruim!”

Publicidade

À noite, Joice ainda retuitou uma mensagem que dizia: “Dependendo da celeridade da Justiça, Bolso já pode incluir o próprio filho no indulto natalino…”.

O tucano e ex-pesselista Alexandre Frota (PSDB-SP) ironizou o fato de a operação do MP ter ocorrido somente um ano depois de as informações sobre as movimentações financeiras suspeitas de Queiroz terem vindo à tona.

Publicidade

Enquanto isso, no Morumbi, Queiroz ri da operação do MP atrasada mais de um ano. https://t.co/PFQuXDWHUl — Alexandre Frota 77 (@alefrota77) December 18, 2019

O deputado federal Júnior Bozzella (PSL-SP), que trabalhou intensamente na campanha presidencial de Bolsonaro alfinetou colegas do PSL que não se posicionaram sobre a operação de hoje: “Cadê a ética e transparência agora?”.