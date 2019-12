Família Bolsonaro e Joice voltam a trocar baixarias nas redes sociais

Depois do racha no PSL, a deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP) tornou-se com frequência alvo dos insultos da família Bolsonaro pelas redes sociais. Em mais um episódio, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) publicou uma imagem da parlamentar com ironias sobre peso da parlamentar. “Será que sou um criminoso por esse humor político”, questionou.

Em resposta à ofensa, Joice afirmou que nunca viu um deputado “tão inútil, tão imbecilizado, tão mau caráter” quanto Eduardo Bolsonaro. “Nunca conseguiu nada com seus esforços. É um encostado que divide o tempo torrando grana pública em viagens pelo mundo e fazendo ‘memes’. Moleque, cresce!”, escreveu a deputada na quinta-feira 19.

Acompanho a política há 20 anos e nunca vi um deputado tão inútil, tão imbecilizado, tão mau caráter qto o Eduardo Bolsonaro. Nunca conseguiu NADA com seus esforços. É um encostado q divide o tempo torrando grana pública em viagens pelo mundo e fazendo“memes”. Moleque, cresce! pic.twitter.com/Pth48FImXj — Joice Hasselmann (@joicehasselmann) December 19, 2019 Publicidade

Em outra postagem, Joice ironizou a situação de Eduardo com as suspeitas do Ministério Público do Rio de Janeiro contra o seu irmão, o senador Flávio Bolsonaro. “A estratégia é desviar o foco para a encrenca do mano que bateu a carteira dos funcionários em milhões de reais e que se não conseguir HC [habeas corpus] do tio Gilmar vai dançar. Faz meme do Gilmar, faz!”, completou a parlamentar.

O chefe da gangue, o surfista + caro do Brasil lidera novo ataque a mim. A estratégia é DESVIAR o foco p/ a encrenca do mano q bateu a carteira dos funcionários em milhões de 💵 e q se Ñ conseguir HC do tio Gilmar vai dançar. Faz meme do Gilmar, faz!!! #vaitrabalharvagabundo — Joice Hasselmann (@joicehasselmann) December 19, 2019

Ainda na noite de quinta, o presidente Jair Bolsonaro alfinetou Joice durante a sua live semanal. Sem citar o seu nome, ele disse que tem uma “gordinha” em São Paulo o criticando pelo fundo eleitoral. Ele também citou o nome do deputado federal Samuel Moreira (PSDB-SP). “O nome do Samuel eu vou falar porque não é gordinho, mas tem uma gordinha e um bobinho aí me criticando”, disse.

Bolsonaro sinalizou nos últimos dias que pretendia vetar o fundo eleitoral de 2 bilhões de reais aprovado pelo Congresso, mas mudou de postura e afirmou o contrário durante a live. Ele declarou que tem recomendações jurídicas para sancionar o fundo e evitar um risco de impeachment.