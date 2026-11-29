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Casos recentes reacenderam a discussão sobre a urgência de regulamentar o lobby no Brasil. Um projeto em tramitação no Senado busca tirar a atividade da zona cinzenta, estabelecendo regras de transparência, credenciamento obrigatório e punições severas para conter conflitos de interesse.

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Na opinião pública brasileira, referir-se a alguém como “lobista” sempre deixava, de largada, uma nuvem de suspeita no ar. Muitas vezes, servia para associar o predicado a tentativas de corromper agentes públicos em encontros sorrateiros, longe dos holofotes, para obter ganhos políticos e financeiros por vias ilegítimas. Mais recentemente, o termo “lobista” voltou às manchetes para designar Roberta Luchsinger, acusada de formar uma sociedade oculta com Fábio Luís Lula da Silva, filho mais velho do presidente, destinada a explorar esse parentesco para abrir portas a empresários no governo federal.

O caso trouxe mais uma vez à tona a necessidade de se regulamentar o lobby, que, mais formalmente, também recebe no Brasil nomes como representação de interesses e relações institucionais e governamentais. “A gente tem que regulamentar a atividade, como já acontece na boa parte dos países mais desenvolvidos, para que a gente possa separar o que é lobby, que é o trabalho legítimo de convencimento, que pode estar a serviço de causas das mais justas, daquilo que é corrupção e cooptação de autoridades. No Brasil é uma zona cinzenta. Isso é muito negativo”, afirma o senador Alessandro Vieira (MDB-SE).

Participante ativo da discussão de um projeto para criar essa regulamentação que hoje está na Comissão de Constituição e Justiça, o emedebista alerta que o caso pelo qual Roberta Luchsinger e Lulinha são investigados não está isolado. “Você tem também do outro lado da Praça dos Três Poderes advogados que, na verdade, vendem serviços de lobby judicial. E você tem no Congresso advogados e consultores que vendem acesso às emendas parlamentares ao Orçamento. Então, regulamentar o lobby é muito importante, independentemente de cor de partido. Os Três Poderes têm problema com isso”, declara Vieira.

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De acordo com o relatório mais recente, o projeto que tramita no Senado estipula os tipos exatos de informações que os lobistas podem oferecer a tomadores de decisões, prevê seu credenciamento por órgãos públicos, sob condição de informarem todas as fontes de financiamento de sua atuação, cria obrigações de transparência para representantes de interesse e agentes públicos, determina que os dois lados do balcão criem mecanismos e procedimentos internos de integridade, com adoção de auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades, e enumera até parâmetros detalhados para coibir conflitos de interesse, como um valor máximo para a oferta de brindes e viagens de acordo com a remuneração do servidor público a quem ela se dirige.

O texto estabelece uma quarentena de doze meses para alguém que era agente público passar a fazer a representação profissional de interesse privado. As punições àqueles que infringirem as regras vão de advertência e suspensão a multas, se um lobista ocultar ou dissimular seus reais clientes ou os interesses que representa, por exemplo, ou até omitir que tem uma situação jurídica incompatível com a atividade de representação de interesse. Há no projeto até hipóteses em que as empresas contratantes do serviço de lobby poderiam ser multadas, num valor que varia de 0,1% a 5% de seu faturamento bruto.