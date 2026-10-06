Falha no site do TSE aponta como faltosos eleitores que foram normalmente às urnas

Uma falha no sistema de justificativa do site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) fez com que eleitores que foram votar no último domingo, 4, recebessem a mensagem de que faltaram à votação. Trata-se de um erro, que a Corte já está corrigindo para que apareça “Em processamento”. Os votos foram computados normalmente.

A questão veio à tona com publicações de eleitores nas redes sociais. O TSE deve publicar uma nota oficial em breve explicando que houve um problema apenas no site, não nas urnas.

Em nota, o TSE disse que o processamento dos dados de comparecimento começaram no domingo, 4, e só vão terminar no próximo dia 11. “O TSE esclarece que os dados de comparecimento, ausência e justificativa do primeiro turno das Eleições 2026 ainda estão em processamento. Por isso, a informação exibida não representava uma situação definitiva. Para conferir maior clareza, a mensagem exibida no serviço de justificativa eleitoral já foi alterada para informar que os dados estão ‘em processamento’.”

Nesta semana, mais de 125 milhões de brasileiros compareceram às seções eleitorais. Quem não foi, deve justificar a ausência pelos canais digitais ou em um cartório eleitoral até 3 de dezembro. Os eleitores que não votaram no primeiro turno podem votar no segundo, que acontecerá no próximo dia 25, desde que justifiquem a falta.

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Veja a nota completa do TSE:

Publicações nas redes sociais questionam a mensagem de “Faltou” no Autoatendimento Eleitoral, disponível no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), apesar de diversos eleitores afirmarem que votaram e têm o comprovante da votação.

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O TSE esclarece que os dados de comparecimento, ausência e justificativa do primeiro turno das Eleições 2026 ainda estão em processamento. Por isso, a informação exibida não representava uma situação definitiva.

Para conferir maior clareza, a mensagem exibida no serviço de justificativa eleitoral já foi alterada para informar que os dados estão “em processamento”.

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O cronograma operacional do Cadastro Eleitoral, previsto na Resolução TSE nº 23.750/2026, estabelece que o processamento dos arquivos do primeiro turno começa em 4 de outubro e deve ser concluído até 11 de outubro.

Esse procedimento abrange as informações relativas ao Cadastro Eleitoral, incluindo:

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comparecimento,

ausências,

justificativas, e

presença de mesárias e mesários.

Enquanto o processamento não é concluído, os dados apresentados na consulta ainda estão sujeitos a atualização.

A norma também prevê a suspensão da emissão da certidão de quitação eleitoral pela internet e pelo e-Título a partir de 5 de outubro, com retomada até 12 de outubro.

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Quem precisar do documento antes do restabelecimento do autoatendimento poderá solicitá-lo em um cartório eleitoral.

A indicação de “Faltou” visualizada por algumas pessoas no Autoatendimento Eleitoral, especificamente na opção “Justificar ausência”, não corresponde a uma conclusão sobre sua presença ou ausência no primeiro turno. Os arquivos necessários à atualização do Cadastro Eleitoral ainda estão sendo processados.

Essa consulta trata do registro de comparecimento da pessoa à eleição. Quem compareceu à votação e visualizou a indicação anterior não precisa tomar nenhuma providência neste momento. A orientação é aguardar a conclusão do processamento até 11 de outubro.