⚡ Esquenta 10.10! Revista impressa com o MENOR PREÇO DO ANO! 🤑 Assine agora!
Política

Falha no site do TSE aponta como faltosos eleitores que foram normalmente às urnas

Justiça Eleitoral avisa que ainda está processando informações e que erro deve ser corrigido em breve

Por Anna Satie Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 out 2026, 17h25 | Atualizado em 6 out 2026, 19h45
Card branco com bordas arredondadas exibindo 3220 - Eleições Gerais 2026 - 1º Turno, a data 04/10/2026 com ícone de calendário, e um botão vermelho claro com o texto FALTOU
Erro fez com que eleitores que compareceram aparecessem como faltosos no site do TSE; votos foram computados normalmente (Reprodução/.)
Continua após publicidade
Falha no site do TSE aponta como faltosos eleitores que foram normalmente às urnas Priorize VEJA no Google

Uma falha no sistema de justificativa do site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) fez com que eleitores que foram votar no último domingo, 4, recebessem a mensagem de que faltaram à votação. Trata-se de um erro, que a Corte já está corrigindo para que apareça “Em processamento”. Os votos foram computados normalmente.

A questão veio à tona com publicações de eleitores nas redes sociais. O TSE deve publicar uma nota oficial em breve explicando que houve um problema apenas no site, não nas urnas.

Em nota, o TSE disse que o processamento dos dados de comparecimento começaram no domingo, 4, e só vão terminar no próximo dia 11. “O TSE esclarece que os dados de comparecimento, ausência e justificativa do primeiro turno das Eleições 2026 ainda estão em processamento. Por isso, a informação exibida não representava uma situação definitiva.  Para conferir maior clareza, a mensagem exibida no serviço de justificativa eleitoral já foi alterada para informar que os dados estão ‘em processamento’.”

Nesta semana, mais de 125 milhões de brasileiros compareceram às seções eleitorais. Quem não foi, deve justificar a ausência pelos canais digitais ou em um cartório eleitoral até 3 de dezembro. Os eleitores que não votaram no primeiro turno podem votar no segundo, que acontecerá no próximo dia 25, desde que justifiquem a falta.

Siga
Continua após a publicidade

Veja a nota completa do TSE:

Publicações nas redes sociais questionam a mensagem de “Faltou” no Autoatendimento Eleitoral, disponível no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), apesar de diversos eleitores afirmarem que votaram e têm o comprovante da votação.  

Continua após a publicidade

O TSE esclarece que os dados de comparecimento, ausência e justificativa do primeiro turno das Eleições 2026 ainda estão em processamento. Por isso, a informação exibida não representava uma situação definitiva. 

Para conferir maior clareza, a mensagem exibida no serviço de justificativa eleitoral já foi alterada para informar que os dados estão “em processamento”. 

Continua após a publicidade

O cronograma operacional do Cadastro Eleitoral, previsto na Resolução TSE nº 23.750/2026, estabelece que o processamento dos arquivos do primeiro turno começa em 4 de outubro e deve ser concluído até 11 de outubro. 

Esse procedimento abrange as informações relativas ao Cadastro Eleitoral, incluindo:

Continua após a publicidade
  • comparecimento,  
  • ausências,  
  • justificativas, e  
  • presença de mesárias e mesários.  

Enquanto o processamento não é concluído, os dados apresentados na consulta ainda estão sujeitos a atualização. 

A norma também prevê a suspensão da emissão da certidão de quitação eleitoral pela internet e pelo e-Título a partir de 5 de outubro, com retomada até 12 de outubro.  

Continua após a publicidade

Quem precisar do documento antes do restabelecimento do autoatendimento poderá solicitá-lo em um cartório eleitoral. 

A indicação de “Faltou” visualizada por algumas pessoas no Autoatendimento Eleitoral, especificamente na opção “Justificar ausência”, não corresponde a uma conclusão sobre sua presença ou ausência no primeiro turno. Os arquivos necessários à atualização do Cadastro Eleitoral ainda estão sendo processados. 

Essa consulta trata do registro de comparecimento da pessoa à eleição. Quem compareceu à votação e visualizou a indicação anterior não precisa tomar nenhuma providência neste momento. A orientação é aguardar a conclusão do processamento até 11 de outubro.

Publicidade
TAGS:
Eleições 2026
Maquiavel
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas.

ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
ECONOMIZE R$ 325 - 45% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
ou

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).