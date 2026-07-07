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Política

Falas de Flávio Bolsonaro podem enfraquecer argumento brasileiro contra o tarifaço

Senador priorizou discurso político nos EUA e acabou reforçando parte das justificativas de Washington para investigar práticas comerciais brasileiras

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 jul 2026, 21h43
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Falas de Flávio Bolsonaro podem enfraquecer argumento brasileiro contra o tarifaço Priorize VEJA no Google

O senador Flávio Bolsonaro participou de uma audiência nos Estados Unidos para discutir o tarifaço anunciado pelo governo de Donald Trump sobre produtos brasileiros. Após o encontro, afirmou ter defendido o adiamento da medida por entender que sua adoção às vésperas das eleições presidenciais no Brasil favoreceria politicamente o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. (este texto é um resumo do vídeo acima)

Em vídeo publicado nas redes sociais, Flávio disse ter feito uma “defesa técnica, mas também política” do Brasil e afirmou que “o único que queria tarifa no Brasil é o Lula”, por acreditar que a medida poderia trazer ganhos eleitorais ao presidente.

O discurso cumpriu o objetivo?

Na avaliação do editor e colunista de VEJA Diogo Schelp, a participação de Flávio Bolsonaro buscou criar um fato político para reverter o desgaste provocado pela associação entre a família Bolsonaro e o tarifaço.

Segundo o colunista, o senador tenta construir uma narrativa para que, caso as tarifas não sejam implementadas, possa atribuir a si o resultado da audiência. Schelp comparou essa estratégia à viagem de Jair Bolsonaro à Rússia antes do início da guerra na Ucrânia, quando apoiadores sustentaram que o então presidente teria evitado o conflito.

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Os argumentos fortaleceram ou enfraqueceram a defesa brasileira?

Para Schelp, parte das declarações de Flávio Bolsonaro acabou reforçando justificativas já utilizadas pelos Estados Unidos para embasar a investigação comercial contra o Brasil. O colunista citou as referências feitas pelo senador à atuação do Supremo Tribunal Federal em relação às redes sociais e às críticas sobre o combate à corrupção.

Na avaliação de Schelp, apenas um dos pontos apresentados por Flávio representou uma defesa efetiva dos interesses brasileiros. “O único ponto em que ele fez realmente uma defesa mais consistente foi a defesa do Pix”, apontou.

Qual foi o impacto da participação na audiência?

Diogo Schelp afirmou que representantes de associações setoriais e de empresas com atuação nos dois países concentraram suas apresentações em argumentos econômicos, enquanto Flávio Bolsonaro manteve o foco na disputa política. Segundo relato citado pelo colunista, ao ser questionado por integrantes do escritório comercial dos Estados Unidos sobre aspectos econômicos, o senador voltou a defender que a imposição das tarifas beneficiaria Lula nas eleições.

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Para Schelp, essa estratégia acabou produzindo um efeito contrário ao esperado. “A posição do Flávio Bolsonaro nessa audiência acabou sendo uma posição que pode enfraquecer os argumentos dos representantes técnicos.”

Para o colunista, insistir no argumento eleitoral ainda transmite uma mensagem desfavorável sobre os objetivos da viagem do senador. “Esse argumento, ele passa a ideia de que ele está apenas pensando na própria eleição e não no bem comercial, nos interesses econômicos brasileiros”, finalizou.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual VEJA em Foco (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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