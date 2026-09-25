‘Fala, meu amor’: as mensagens de Alcolumbre e Vorcaro que contradizem versão do senador

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Mais de 150 mensagens entre Davi Alcolumbre e Daniel Vorcaro revelam uma relação de proximidade, contradizendo a afirmação do presidente do Senado de que não conhecia o ex-banqueiro. A reportagem de capa de VEJA detalha as conversas que incluem termos como “meu amor” e “meu irmão”, levantando questões sobre a postura de Alcolumbre no caso Master.

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Mais de 150 mensagens trocadas entre Davi Alcolumbre e Daniel Vorcaro revelam uma relação de proximidade que contrasta com o relato anterior do presidente do Senado de que não conhecia o ex-banqueiro. As conversas são o centro da reportagem de capa de VEJA assinada por Robson Bonin e Laryssa Borges. Em entrevista a Laísa Dall’Agnol no programa Ponto de Vista, Bonin afirmou que o material ajuda a examinar a postura de Alcolumbre diante das tentativas de investigação do caso Master no Congresso (este texto é um resumo do vídeo acima).

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O que revelam as mensagens?

Laísa apresentou uma das trocas exibidas no programa: em fevereiro de 2025, Vorcaro parabenizou Alcolumbre, que respondeu com a expressão “meu amor” e agradeceu pelo carinho e pela “amizade fraterna”. Segundo Bonin, o presidente do Senado também chamou o banqueiro de “meu irmão” em outra mensagem. Para o jornalista, as conversas contradizem a afirmação de Alcolumbre, feita anteriormente a senadores, de que não tinha relação com Vorcaro.

Bonin destacou ainda uma mensagem enviada por Vorcaro no dia em que Alcolumbre voltou à presidência do Senado. Na avaliação do colunista, a troca sugere que o banqueiro buscou apoio de senadores com quem mantinha contato para a eleição de Alcolumbre. Ele apresentou essa leitura como uma impressão extraída das mensagens, sem afirmar que elas comprovem a atuação do banqueiro na votação.

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Por que a postura de Alcolumbre entrou na apuração?

Segundo Bonin, a reportagem nasceu de uma investigação sobre o alcance dos negócios de Vorcaro em Brasília e do interesse em compreender as decisões de Alcolumbre durante o caso Master. O presidente do Senado barrou iniciativas para abrir uma CPI e obter dados sobre a circulação do banqueiro na Casa.

“Fomos tentar entender por que o senador resiste tanto a colocar o Senado na discussão dessa grande crise”, disse Bonin. As mensagens, segundo ele, oferecem elementos para examinar a relação entre os dois. O teor das conversas, por si só, não demonstra o motivo das decisões tomadas pelo presidente do Senado.

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O que Alcolumbre disse sobre as acusações anteriores?

Bonin recordou uma capa anterior de VEJA sobre um relato apresentado por advogados de Vorcaro às autoridades, que mencionava um suposto pagamento no exterior a Alcolumbre. Na ocasião, segundo o colunista, o senador condenou a reportagem, negou a acusação e cobrou provas.

Para o colunista, a nova apuração confronta especialmente a versão de que Alcolumbre não conhecia o banqueiro. As expressões de intimidade e a quantidade de mensagens mostram contato entre ambos.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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