🗳️ Semana da Democracia: assine o Digital por R$ 1,99/mês e acompanhe análises sobre os rumos do Brasil.
Política

‘Fala, meu amor’: as mensagens de Alcolumbre e Vorcaro que contradizem versão do senador

Programa Ponto de Vista traz os bastidores da reportagem de capa de VEJA

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 set 2026, 14h24
Continua após publicidade
‘Fala, meu amor’: as mensagens de Alcolumbre e Vorcaro que contradizem versão do senador Priorizar nos meus resultados Google

Mais de 150 mensagens trocadas entre Davi Alcolumbre e Daniel Vorcaro revelam uma relação de proximidade que contrasta com o relato anterior do presidente do Senado de que não conhecia o ex-banqueiro. As conversas são o centro da reportagem de capa de VEJA assinada por Robson Bonin e Laryssa Borges. Em entrevista a Laísa Dall’Agnol no programa Ponto de Vista, Bonin afirmou que o material ajuda a examinar a postura de Alcolumbre diante das tentativas de investigação do caso Master no Congresso (este texto é um resumo do vídeo acima).

O raio-x dos ministros do STF

O que revelam as mensagens?

Laísa apresentou uma das trocas exibidas no programa: em fevereiro de 2025, Vorcaro parabenizou Alcolumbre, que respondeu com a expressão “meu amor” e agradeceu pelo carinho e pela “amizade fraterna”. Segundo Bonin, o presidente do Senado também chamou o banqueiro de “meu irmão” em outra mensagem. Para o jornalista, as conversas contradizem a afirmação de Alcolumbre, feita anteriormente a senadores, de que não tinha relação com Vorcaro.

Bonin destacou ainda uma mensagem enviada por Vorcaro no dia em que Alcolumbre voltou à presidência do Senado. Na avaliação do colunista, a troca sugere que o banqueiro buscou apoio de senadores com quem mantinha contato para a eleição de Alcolumbre. Ele apresentou essa leitura como uma impressão extraída das mensagens, sem afirmar que elas comprovem a atuação do banqueiro na votação.

Siga
Captura de tela de um aplicativo de mensagens, mostrando uma conversa entre Davi Alcolumbre Presidente e DV em fevereiro e março de 2025. As mensagens incluem parabéns, agradecimentos, declarações de amizade e corações vermelhos, com um anexo não visualizado
(./.)
Continua após a publicidade

Por que a postura de Alcolumbre entrou na apuração?

Segundo Bonin, a reportagem nasceu de uma investigação sobre o alcance dos negócios de Vorcaro em Brasília e do interesse em compreender as decisões de Alcolumbre durante o caso Master. O presidente do Senado barrou iniciativas para abrir uma CPI e obter dados sobre a circulação do banqueiro na Casa.

“Fomos tentar entender por que o senador resiste tanto a colocar o Senado na discussão dessa grande crise”, disse Bonin. As mensagens, segundo ele, oferecem elementos para examinar a relação entre os dois. O teor das conversas, por si só, não demonstra o motivo das decisões tomadas pelo presidente do Senado.

Captura de tela de um aplicativo de mensagens com uma conversa entre Davi Alcolumbre Presidente e DV. As mensagens trocadas em janeiro de 2025 abordam notícias sobre uma repórter e a busca por uma fonte de informação
(./.)
Continua após a publicidade

O que Alcolumbre disse sobre as acusações anteriores?

Bonin recordou uma capa anterior de VEJA sobre um relato apresentado por advogados de Vorcaro às autoridades, que mencionava um suposto pagamento no exterior a Alcolumbre. Na ocasião, segundo o colunista, o senador condenou a reportagem, negou a acusação e cobrou provas.

Para o colunista, a nova apuração confronta especialmente a versão de que Alcolumbre não conhecia o banqueiro. As expressões de intimidade e a quantidade de mensagens mostram contato entre ambos.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

Continua após a publicidade

 

Publicidade
TAGS:
Banco Master
Daniel Vorcaro
Davi Alcolumbre
Ponto de Vista
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
SEMANA DA DEMOCRACIA

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).