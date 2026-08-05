Fala de Flávio sobre urnas tem pouco efeito sobre intenção de voto

A fala do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) que levantou suspeitas infundadas sobre as urnas eletrônicas não teve grande influência nas intenções de voto nele na disputa presidencial.

Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira mostrou que 68% dos entrevistados não sabiam da reunião com embaixadores na qual Flávio afirmou que as urnas brasileiras são fabricadas pela empresa venezuelana Smartmatic, o que foi desmentido pelo TSE.

Questionados sobre o impacto da declaração em suas propensões de voto, 54% afirmaram que não há efeito. Para 26% houve uma diminuição na disposição de escolher o senador e, para 15%, ela aumentou.

Lula x Flávio: os eleitores que devem decidir a disputa

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A fatia mais expressiva de eleitores que disseram que o discurso não afeta sua escolha foi registrada entre os independentes: 65%.

A maior aprovação está entre os bolsonaristas (45% ficaram com mais vontade de votar nele), e a maior reprovação ocorreu na esquerda não lulista (57% declararam ter diminuído a probabilidade de escolhê-lo).