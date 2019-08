Fachin será o relator sobre caso de transferência de Lula

O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, será o relator da ação movida pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para impedir que ele seja transferido da carceragem da Polícia Federal de Curitiba para a penitenciária II de Tremembé, no interior de São Paulo. Os advogados do ex-presidente endereçaram o pedido ao ministro do STF Gilmar Mendes, que havia pedido vista em um habeas corpus anterior de Lula. Fachin, no entanto, é o relator dos casos referentes à Operação Lava Jato.

Em reunião na tarde desta quarta-feira com parlamentares de diversos partidos, do PT ao PRB, o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, afirmou que o STF se pronunciaria o mais rápido possível. Logo em seguida, o caso foi distribuído para Fachin.