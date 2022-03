Fachin dá decisão pró-grupo de Roberto Jefferson no PTB

O ministro Edson Fachin, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), manteve a decisão partidária que colocou Marcus Vinícius Neskau na presidência do PTB. O deputado estadual fluminense foi eleito após a destituição de Graciela Nienov, ex-aliada do cacique petebista Roberto Jefferson que passou a ser vista como traidora.

Na decisão judicial publicada no início da tarde desta sexta-feira, 11, Fachin afirmou que não cabe à Justiça Eleitoral “imiscuir-se na disputa interna de partidos políticos”. Graciela alega que houve fraude na eleição do mês passado.

Jefferson foi preso no ano passado por proferir ameaças às instituições democráticas. A partir de então, iniciou-se a novela envolvendo a presidência do partido, que tem se colocado como uma alternativa para bolsonaristas que não veem espaço no PL, nova sigla do presidente Jair Bolsonaro. Hoje, o principal nome do PTB cumpre prisão domiciliar.