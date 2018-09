‘Façam por Haddad como se fosse por mim’, diz Lula em carta à militância

Em uma nova carta publicada no Twitter, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez neste domingo um apelo à militância do PT para que se mobilize na reta final do primeiro turno da eleição em prol do seu representante, o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad. “Peço a vocês que lutem muito pela eleição do Haddad. Saiam de casa todos os dias para fazer campanha e pedir votos para ele. Façam por ele como se fosse por mim”, disse Lula, que está preso desde abril na sede da Polícia Federal, em Curitiba.

As constantes cartas enviadas pelo ex-presidente cumprem a estratégia petista de mante-lo no protagonismo, mesmo ele estando preso e impedido de participar da disputa pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com base na Lei da Ficha Limpa – Lula foi condenado em segunda instância por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do tríplex do Guarujá.

Haddad também gravou um vídeo hoje à militância a quem pede “um gás” para chegar ao segundo turno em primeiro colocado. “Isso pode nos dar a vitória”, diz ele.