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Política

Explorada por Flávio, inflação dos alimentos foi munição de Lula contra Bolsonaro em 2022

Petista abordou tema durante evento de pré-campanha em São Paulo e responsabilizou o então presidente pela alta dos preços

Por Ricardo Chapola Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 jul 2026, 10h43
Mulher de blusa roxa e calça jeans fala ao microfone, enquanto Lula e Fernando Haddad, ambos de camisa escura, observam carrinhos de supermercado cheios de alimentos. Ao fundo, um banner gigante com a palavra Lula e alimentação, e fotos de pessoas sorrindo. Uma intérprete de Libras gesticula na frente, e pessoas na plateia filmam com celulares
SP - Lula explorou alta dos alimentos na pré-campanha de 2022 (Reprodução/Reprodução)
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Explorada por Flávio, inflação dos alimentos foi munição de Lula contra Bolsonaro em 2022 Priorizar nos meus resultados Google

Temas explorados por Flávio Bolsonaro, pré-candidato do PL à Presidência, para tentar desgastar o governo Lula, como mostra reportagem de VEJA que chega neste fim de semana às bancas e plataformas digitais, a inflação dos alimentos e a carestia também já foram utilizadas pelo petista. Aconteceu há quatro anos, durante a pré-campanha de 2022, quando Lula derrotou o então presidente Jair Bolsonaro.

Em abril de 2022, quando ainda era pré-candidato e figurava como principal adversário de Bolsonaro, Lula participou de um encontro com a militância feminina do PT em São Paulo. No evento, o petista foi recebido por duas mulheres empurrando carrinhos de supermercado. Um deles estava repleto de produtos. “No seu governo era assim”, afirmou uma das militantes. O outro estava vazio.  “Aqui só tem farinha, pão e uma caixa de leite. Antes, a gente ia feliz ao supermercado. Hoje é uma tristeza sem fim”, reclamou a mulher.

Lula aproveitou a ocasião para explorar o tema da carestia e responsabilizar o governo Bolsonaro pelo aumento do preço dos alimentos. “O que a gente está passando hoje não é porque o Brasil é pobre. É porque não existe vergonha na cara de quem está governando esse país, que não tem preocupação com o povo pobre. Uma cesta básica dessas é uma vergonha”, disparou o então candidato do PT.

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O petista explorou o tema se valendo dos mesmos argumentos e métodos usados hoje por seu adversário. Há poucos dias, Flávio Bolsonaro publicou dois vídeos nas redes sociais nos quais aborda a questão sobre a carestia. Em um deles, o pré-candidato do PL aparece em um supermercado fazendo compras. Depois de colocar alguns produtos no carrinho e de fazer comparações sobre o preço deles durante o governo do Bolsonaro, o parlamentar reclama no final do valor da conta.

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Na outra gravação, Flávio fez o mesmo, só que num açougue, onde aparece comprando ingredientes para um churrasco. Segundo o senador, com 100 reais foi possível comprar apenas um pedaço de coxão mole, um pacote de farofa e uma bandeja de pão de alho. A picanha que Lula costumava dizer que o brasileiro voltaria a comer, afirmou Flávio, foi esquecida no balcão  porque, de acordo com o candidato, estava cara demais.

A oposição utiliza a picanha como símbolo do fracasso econômico do governo petista.

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