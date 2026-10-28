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Política

‘Exército do Dudu’: aliados de Paes tentam mobilização por 2º turno no Rio

Grupo do PSD lidera movimento no WhatsApp e nas redes inspirado na onda vista na campanha de Lula

Por Ludmilla de Lima Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 out 2026, 12h30 | Atualizado em 28 out 2026, 12h48
Montagem de Marcelo Freixo e Lula sorrindo, com texto VOTEI NO LULA e E QUERO SEGUNDO TURNO NO RJ sobre fundo amarelo e preto, com contorno do mapa do Rio de Janeiro
Adesivo da campanha por segundo turno no Rio liderada por aliados de Paes (./Divulgação)
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‘Exército do Dudu’: aliados de Paes tentam mobilização por 2º turno no Rio Priorize VEJA no Google

Após a vitória de Lula (PT) para presidente com ampla mobilização popular, o entorno do ex-prefeito Eduardo Paes (PSD) tenta no Rio movimento semelhante em prol da realização de segundo turno para governador no estado. Inspirados no “Exército do Lula”, aliados criaram o “Exército do Dudu” no WhatsApp — o canal, nesta quarta-feira, 28, conta com mais de 230 mil seguidores. Até o “explode” está lá para chamar a atenção dos “soldados”.

O sistema é igual ao desenvolvido por André Janones: são distribuídas missões, como a publicação de hashtags no X e o compartilhamento de vídeos. Uma gravação é do deputado federal Daniel Soranz (PSD) divulgando o abaixo-assinado “Em defesa do voto do povo e pela realização do segundo turno no Rio de Janeiro”.

Ação no STF

Com a retotalização dos votos a partir da anulação da votação de Garotinho (Republicanos), o deputado estadual Douglas Ruas (PL) foi declarado pelo TRE do Rio o governador eleito. Paes, que era favorito nas pesquisas, chegou a entrar com um recurso no Supremo Tribunal Federal (STF), logo rejeitado. Mas, depois, foi o PSD nacional que acionou o Supremo, e a ação tem como relator o ministro Cristiano Zanin.

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Um time do PSD do Rio lidera a pressão e tenta o apoio dos estudantes que foram às ruas pela reeleição de Lula. Há um ato previsto para a tarde desta quarta na Candelária.

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Estão diretamente envolvidos na mobilização Soranz e o também deputado federal Renan Ferreirinha; o prefeito do Rio, Eduardo Cavaliere; o presidente da Câmara Municipal, Carlo Caiado; a deputada estadual eleita Joyce Trindade; os vereadores Salvino Oliveira e Flávio Valle; e o secretário municipal Diego Vaz.

Soranz, um dos mais ativos no grupo, diz que já há produção de adesivos — como o que diz “Sou de São Gonçalo e quero votar no Dudu no 2º turno” e o “Votei no Lula e quero segundo turno no RJ” —, distribuídos por voluntários.

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Uma reviravolta no processo eleitoral do Rio é considerada pouco provável, mas a eleição de Lula deu novo gás para o grupo de Paes.

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Douglas Ruas
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Rio de Janeiro
Supremo Tribunal Federal - STF
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