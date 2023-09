Exército cumpre decisão de Moraes e afasta Mauro Cid de cargo e função

O Centro de Comunicação Social do Exército Brasileiro informou que o tenente-coronel Mauro César Barbosa Cid ficará agregado ao Departamento-Geral do Pessoal, “sem ocupar cargo e exercer função” na área militar. Mauro Cid foi ajudante de ordens do então presidente Jair Bolsonaro e deixou a prisão neste sábado 8 após negociar delação premiada com a Polícia Federal e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

O afastamento de Mauro Cid de cargos e funções foi uma determinação do próprio ministro Alexandre de Moraes na decisão que concedeu a liberdade provisória do tenente-coronel. Moraes determinou que sua resolução fosse comunicada ao Comando do Exército, que acatou imediatamente a decisão e divulgou nota confirmando o afastamento.

Moraes determinou ainda que o tenente-coronel utilize uma tornozeleira eletrônica. O militar também está proibido de ausentar-se de Brasília e terá de se recolher ao domicílio no período noturno e nos finais de semana. O ministro cancelou todos os passaportes em nome de Cid e suspendeu o porte de armas do militar.