‘Exemplo para toda a sociedade’: o desabafo da defesa da vitima após condenação de ex-ministro do STJ

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O STJ condenou o ex-ministro Marco Buzzi por assédio sexual, importunação e injúria contra duas mulheres. Advogados de uma das vítimas destacaram a decisão como um exemplo importante para o Poder Judiciário e para toda a sociedade, reforçando que a lei deve ser aplicada a todos, independentemente do cargo. Buzzi também foi banido da magistratura.

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Após o STJ condenar o ex-ministro Marco Buzzi por crimes de assédio sexual, importunação sexual e injúria contra duas mulheres nesta quinta-feira, os advogados de uma das vítimas e seus familiares ressaltaram que o Superior Tribunal de Justiça deu um exemplo não só para quem atua no Poder Judiciário, mas para toda a sociedade.

A nota à imprensa também afirma que, independentemente do cargo ou profissão exercida, quem comete um ato ilícito deve ser devidamente punido.

Como mostrou o Radar mais cedo, Marco Buzzi, além de condenado, foi banido da magistratura.