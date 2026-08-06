‘Exemplo para toda a sociedade’: o desabafo da defesa da vitima após condenação de ex-ministro do STJ
Advogados e familiares afirmaram que ninguém está acima da lei
Após o STJ condenar o ex-ministro Marco Buzzi por crimes de assédio sexual, importunação sexual e injúria contra duas mulheres nesta quinta-feira, os advogados de uma das vítimas e seus familiares ressaltaram que o Superior Tribunal de Justiça deu um exemplo não só para quem atua no Poder Judiciário, mas para toda a sociedade.
A nota à imprensa também afirma que, independentemente do cargo ou profissão exercida, quem comete um ato ilícito deve ser devidamente punido.
Como mostrou o Radar mais cedo, Marco Buzzi, além de condenado, foi banido da magistratura.