Ex-vice de candidato do PL declara apoio a Eduardo Paes no Rio

Depois de desembarcar da chapa de Douglas Ruas (PL), de quem era vice, o ex-prefeito de Nova Iguaçu Rogério Lisboa (PP) declarou apoio a Eduardo Paes (PSD) na disputa pelo governo do Rio, em mais um revés para o PL.

Lisboa havia sido anunciado, em março, como vice do presidente da Assembleia Legislativa, mas abandonou a composição no mês passado, em meio às dificuldades do Partido Liberal para manter de pé a aliança com a federação União Progressista.

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Em um vídeo publicado nas redes sociais nesta terça-feira, 11, o ex-prefeito afirma que Paes é o candidato com mais “experiência e competência” para resolver os “graves problemas” do Rio. “Nosso estado vive o momento mais delicado de sua história. Não é hora de correr riscos ou fazer apostas, mesmo que sejam repletas de boas intenções”, defende Lisboa na gravação.

A adesão ao palanque de Paes confirma uma mudança de rota que vinha sendo desenhada desde antes da saída dele da chapa bolsonarista. O PP, partido do ex-prefeito, integra a federação União Progressista ao lado do União Brasil. Oficialmente, o bloco decidiu ficar neutro na eleição estadual, mas lideranças do Centrão passaram a se aproximar do ex-prefeito carioca, favorito nas pesquisas de intenção de voto. As conversas entre Lisboa e Paes seguiram mesmo enquanto ele esteve como vice do adversário.

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Ao anunciar a mudança de lado, o ex-prefeito afirma que a decisão “não passa por questionamentos sobre a correção ou a vontade de fazer do outro principal nome da disputa, o candidato Douglas Ruas”. Lisboa governou Nova Iguaçu, um dos maiores colégios eleitorais da Baixada Fluminense, região estratégica para qualquer candidatura ao Palácio Guanabara. A aproximação reforça a articulação de Paes com prefeitos e lideranças locais fora da capital e expõe a dificuldade de Douglas Ruas de furar o isolamento depois do fracasso da aliança com a federação União Progressista.

Sem Lisboa e sem o apoio formal do bloco, o PL foi obrigado a recorrer a uma solução caseira para completar a chapa. A vaga de vice ficou com a vereadora de Niterói Fernanda Louback (PL) e o partido montou uma chapa puro-sangue no Rio. A perda da federação também reduziu a perspectiva de tempo de televisão para Ruas, ponto considerado importante pela campanha porque o deputado ainda é pouco conhecido do eleitorado fluminense. Paes, por outro lado, busca ampliar ao máximo o arco de alianças para consolidar o favoritismo e tentar resolver a eleição ainda no primeiro turno.