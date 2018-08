Ex-secretário de Cabral é preso mais uma vez na Lava Jato no RJ

O ex-secretário de Saúde do governo Sérgio Cabral (MDB), Sérgio Côrtes, voltou a ser preso, na manhã desta sexta-feira, pela Polícia Federal em uma nova fase operação Lava Jato no Rio de Janeiro.

Segundo o Bom Dia Brasil, as investigações miram as organizações sociais (OSs) contratadas para administrar unidades de saúde no estado.

Um dos alvos da ação desta sexta é a Pró-Saúde, que hoje é responsável pela administração do Hospital Getúlio Vargas e do Instituto Estadual do Cérebro. Foram emitidos 21 mandados de prisão no Rio de Janeiro e em São Paulo.

Cortes já é investigado pelo desvio de 300 milhões de reais na Secretaria da Saúde e havia sido preso em abril de 2017. Ele foi solto em fevereiro por decisão do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

O empresário Miguel Iskin também é alvo da operação. Ele é suspeito de controlar um cartel de fornecedores para fraudar licitações de compra de material e equipamentos hospitalares.

Iskin já foi preso outras duas vezes, a última em julho de 2017, e foi solto no início deste mês, também por decisão de Gilmar Mendes.