Ex-procurador acusado de receber propina de Cabral é denunciado pelo MPRJ

O ex-procurador-geral de Justiça do Rio de Janeiro Cláudio Lopes foi denunciado em ação do Ministério Público Fluminense (MPRJ) nesta semana por ter praticado corrupção no pagamento de uma empresa de prestação de serviços ao próprio órgão, há 11 anos. Na ocasião, segundo o MPRJ, o Itaú contratou a empresa El Corte Inglés, em contrapartida à escolha do banco para o processamento da folha de pagamento do quadro funcional da instituição. A denúncia aponta irregularidades na negociação, porque Lopes deixou de exigir licitação para o pagamento da empresa que elaboraria o projeto de um sistema de segurança do Ministério Público.

Em 2011, quando ocorreu o episódio, Cláudio Lopes era o procurador-geral de Justiça do Rio de Janeiro. A ação gerou um prejuízo de mais de 3 milhões de reais aos cofres do estado fluminense. O ex-procurador, hoje aposentado, também é acusado de receber propina do ex-governador Sérgio Cabral, em troca de informações privilegiadas a respeito de processos do Ministério Público sobre o político, no início da década.