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Política

Ex-primeira-dama de Maceió cola em JHC para tentar furar duelo entre Renan e Lira em Alagoas

Em dobradinha com o marido, Marina Cândia, a Marina JHC, estreia no horário eleitoral com programas sociais como vitrine e marido como cabo eleitoral

Por Rayssa Motta Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 ago 2026, 18h45
NOVATA - Marina e JHC, de Alagoas: ela tenta o Senado com as iniciais dele
NOVATA - Marina e JHC, de Alagoas: ela tenta o Senado com as iniciais dele (@marina.candia/Instagram)
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Concorrendo ao Senado com Renan Calheiros (MDB) e Arthur Lira (PP), dois velhos conhecidos da política de Alagoas, a ex-primeira-dama de Maceió, Marina Cândia, a Marina JHC, estreia no horário eleitoral usando os programas sociais a que se dedicou na capital como plataforma de campanha. Ela faz dobradinha com o marido, João Henrique Caldas, que concorre ao governo e será seu principal cabo-eleitoral, inclusive no primeiro programa.

Marina vai surfar na projeção do marido, mas também vai tentar mostrar independência. “Eu sou mãe da Maria Helena e do José e esposa do Jota, mas como muitas mulheres eu sou várias”, diz a candidata no primeiro programa. Uma das inserções vai contar a história do casal. JHC faz uma aparição para elogiar a esposa: “Marina vai ser fundamental para ma ajudar a levar a mudança para toda Alagoas”.

Segundo apurou VEJA, a estratégia da candidata é começar com pautas positivas e, gradualmente, carregar a tinta contra os adversários. A ideia é apresentá-la como uma opção de mudança em oposição à velha política do estado. Marina surpreendeu na primeira pesquisa ao Senado por Alagoas divulgada pela Quaest na segunda-feira, 24, ao aparecer com 15% das intenções de voto, empatada dentro da margem de erro com Renan e Lira.

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