Ex-presidente uruguaio Pepe Mujica visitará Lula na prisão nesta quinta

O ex-presidente do Uruguai, José “Pepe” Mujica, visitará Luiz Inácio Lula da Silva, nesta quinta-feira na prisão onde o ex-presidente cumpre pena desde o dia 7 de abril, após ser condenado por 12 anos por corrupção, informou nesta quarta o Partido dos Trabalhadores (PT). Mujica estará nesta quinta-feira à tarde na sede da Polícia Federal, em Curitiba, ao lado da senadora e presidente do PT, Gleisi Hoffmann.

Segundo o comunicado do PT, após a reunião entre os dois ex-presidentes, Mujica levará uma mensagem aos seguidores de Lula que estão há várias semanas em um acampamento perto da PF.

“Além de compartilhar uma grande popularidade no mundo todo, Mujica e Lula dividem o sonho de uma América Latina forte e unida. São dois dos maiores articuladores da recuperação do Mercosul e da criação da Unasul”, de acordo com o PT.

O partido lembrou que Mujica participou, no mês de março, de um evento político com Lula em Santana do Livramento (RS), cidade na fronteira entre o Brasil e o Uruguai, durante a caravana eleitoral que o ex-presidente fez por várias cidades do sul do país.

(com EFE)