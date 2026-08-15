Só hoje no Abril Day: assine 4 Revistas Impressas por R$ 32,90/mês!
Política

Ex-presidente do PSB cobra esquerda por mais repressão ao crime organizado

Estudo do PSB revela novo perfil eleitoral e a sensação de abandono do Estado que atinge jovens, mães chefes de família e evangélicos

Por Nicholas Shores Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 ago 2026, 14h32
Foto, Carlos Siqueira, Presidente PSB. Nesta sexta (11) o conselho polÌtico da transiÁ¿o se reuniram com 14 partidos que fazem parte do Gabinete no CCBB.
Carlos Siqueira, presidente da Fundação João Mangabeira e ex-chefe do PSB (Ton Molina/Fotoarena/.)
Continua após publicidade
Ex-presidente do PSB cobra esquerda por mais repressão ao crime organizado Priorizar nos meus resultados Google

A Fundação João Mangabeira, braço de pensamento político do PSB, acaba de publicar o estudo O novo perfil eleitoral do Brasil, que mapeia eleitores de todas as faixas de renda e regiões, mas, detendo-se especificamente sobre três grupos, mostra que o jovem precarizado, que se vira como “empresa de si mesmo”, a mãe, chefe de família, que calcula politicamente o preço do arroz e feijão no supermercado e o evangélico, que encontra na igreja o acolhimento que o Estado nunca ofereceu, não são personagens desconectados entre si. São faces diferentes de uma experiência de abandono.

Segundo a publicação, eles encontraram suas próprias formas de se proteger do descaso: a glorificação do empreendedorismo diante de um Estado hiperburocrático, o apoio à linha-dura na segurança pública movido pelo desejo de que o filho volte vivo para casa e o conservadorismo moral em defesa de um templo que serve como espaço comunitário.

Para o presidente da fundação, Carlos Siqueira, que chefiou o PSB de 2014 a 2025, uma das lições a se tirar da pesquisa é que a esquerda precisa rever conceitos e políticas para a segurança pública.

Siga
Continua após a publicidade

No mais recente levantamento realizado pelo BTG/Nexus, a violência e a criminalidade lideram com folga a lista dos principais problemas do país.

Continua após a publicidade

O crime organizado precisa ser enfrentado de uma maneira muito mais determinada e muito mais firme. A gente vê na pesquisa a preocupação, principalmente das mães e dos pais de famílias, com com seus filhos e com sua própria vida na periferia das grandes cidades”, declarou ex-dirigente partidário. “A visão de esquerda precisa ser reformulada, porque ou se reprime com muito vigor e com políticas públicas consistentes, ou caminharemos para uma situação incontrolável.”

Isso não significa, de acordo com Siqueira, aderir imediatamente à linha-dura no combate à criminalidade, como defende a maioria dos candidatos de direita, mais associados à defesa do uso de força letal por policiais. “Você não vai resolver o tema da violência apenas com repressão, embora a repressão seja absolutamente fundamental e indispensável, mas resolver, também, resolvendo problemas sociais que geram a violência”, explicou.

Continua após a publicidade

O nível de preocupação de pessoas em todas as classes sociais e regiões do Brasil com a segurança já é motivo de embates antes mesmo do início oficial da campanha eleitoral. O candidato do PL à Presidência, Flávio Bolsonaro, promete declarar “guerra” contra o Comando Vermelho, o PCC e as milícias no primeiro dia de governo se for eleito e não perde a chance de acusar seu adversário, o presidente Lula, de omissão e leniência no enfrentamento ao crime organizado.

Publicidade
TAGS:
Bastidores de Brasília
Crime Organizado
Eleições
Flávio Bolsonaro
Luiz Inácio Lula da Silva
PL - Partido Liberal
PSB
PT - Partido dos Trabalhadores
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 50% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).