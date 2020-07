Ex-presidente da Câmara, Severino Cavalcanti morre aos 89 anos

Morreu na madrugada desta quarta-feira, 15, o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Severino José Cavalcanti, aos 89 anos, em Boa Viagem, no Recife (PE). O enterro do ex-parlamentar está previsto para as 15h, em sua cidade natal, João Alfredo, no agreste pernambucano.

A causa da morte de Severino Cavalcanti ainda não foi divulgada. Deputado federal por três mandatos, entre 1995 e 2007, Cavalcanti renunciou em 2005, ano em que presidiu a Câmara, para escapar de um processo de cassação. À época, ele foi denunciado no caso que ficou conhecido como “mensalinho”, por cobrar propina de 10 mil reais por mês do dono do restaurante da Casa. Severino Cavalcanti também foi prefeito de João Alfredo e deputado estadual por sete mandatos.

Um dos principais caciques do chamado baixo clero da Câmara, Severino Cavalcanti assumiu a presidência da Casa, em 2005, ao derrotar o então candidato do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Luiz Eduardo Greenhalgh (PT-SP).