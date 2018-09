Ao término de um casamento de mais de dez anos com Jair Bolsonaro, sua ex-mulher, Ana Cristina Siqueira Valle, acusou o hoje presidenciável do PSL de ocultar patrimônio pessoal da Justiça Eleitoral em 2006. Quando foi candidato a deputado federal, ele declarou ter um terreno, uma sala comercial, três carros e duas aplicações financeiras, que somavam, na época, 433 934 reais. Na mesma ação, Ana Cristina anexou uma relação de bens e a declaração do imposto de renda do ex-marido, mostrando que seu patrimônio incluía também três casas, um apartamento, uma sala comercial e cinco lotes. Os bens do casal, em valores de hoje, somariam cerca de 7,8 milhões de reais.

VEJA teve acesso às mais 500 páginas do processo de separação judicial iniciado em abril de 2008. A ação contém uma série de incriminações mútuas que fazem parte do universo privado do ex-casal. Há, no entanto, acusações de Ana Cristina ao ex-marido que entram na esfera do interesse público porque contradizem a imagem que Bolsonaro construiu sobre si mesmo na campanha presidencial. Além da ocultação de patrimônio, ela relatou ainda o furto de um cofre com joias e dinheiro, a “agressividade desmedida” do parlamentar e que ele também tinha uma renda de 100 000 reais, bem superior ao que ele recebia no Congresso (26 700 reais) e como militar da reserva (8 600 reais).