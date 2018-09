Ao pedir a separação judicial de Jair Bolsonaro, sua ex-mulher, Ana Cristina Siqueira Valle, apontou como uma das razões para o término do casamento de dez anos a “desmedida agressividade” e o “comportamento explosivo” do parlamentar. À Justiça, ela explicou que esses fatores tornaram a convivência “insuportável”. VEJA teve acesso às mais 500 páginas do processo de separação litigiosa iniciado em abril de 2008. A ação contém uma série de incriminações mútuas que fazem parte do universo privado do ex-casal.

Há, no entanto, acusações de Ana Cristina ao ex-marido que entram na esfera do interesse público porque contradizem a imagem que Bolsonaro construiu sobre si mesmo na campanha presidencial. Além do comportamento agressivo, ela relatou que o deputado federal ocultou patrimônio pessoal da Justiça Eleitoral em 2006, tinha uma renda de 100 000 reais — incompatíveis com o que recebia como parlamentar (26 700 reais) e como militar da reserva (8 600 reais) — e também o furto de um cofre com joias e dinheiro.