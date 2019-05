Lula está apaixonado e vai se casar, revela ex-ministro

O ex-ministro Luiz Carlos Bresser-Pereira revelou no sábado 18, em uma publicação nas redes sociais, que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 73 anos, está apaixonado e vai se casar assim que sair da prisão.

Bresser visitou Lula na última quinta-feira, na Superintendência da Polícia Federal, em Curitiba (PR), onde o ex-presidente está preso desde abril do ano passado. De acordo com o ex-ministro, a maior preocupação do petista no momento é ‘ter reconhecida sua inocência’.

Sobre os planos de casamento, escreveu: “Está apaixonado e seu primeiro projeto ao sair da prisão é se casar”, disse. A ex-primeira-dama Marisa Letícia morreu em fevereiro de 2017, aos 66 anos.

A defesa do ex-presidente entrou com pedido no Superior Tribunal de Justiça (STJ) para que o ex-presidente cumpra o que resta da pena imposta no caso do triplex em regime aberto. Com isso, Lula poderia cumprir a condenação em casa.

O pedido foi protocolando na noite de sexta-feira, 10, para que sejam revistos alguns pontos da decisão da quinta turma do STJ que reduziu a pena para 8 anos e 10 meses. Anteriormente, a Justiça havia imposto que o ex-presidente ficasse preso por 12 anos e um mês.

O regime aberto é aquele que o preso pode sair durante o dia, mas precisa retornar à sua residência à noite. O regime semiaberto é aquele que o preso pode sair para trabalhar durante o dia, mas precisa voltar à carceragem durante à noite. É possível que o preso cumpra a pena no semiaberto após passar pelo menos um sexto de sua condenação no regime fechado. Com a diminuição da pena pelo STJ, Lula pode ir para o semiaberto em setembro.

Economista e cientista político, Bresser-Pereira foi ministro nos dois governos Fernando Henrique Cardoso (Administração e Reforma do Estado e Ciência e Tecnologia) e durante a gestão de José Sarney (Fazenda).