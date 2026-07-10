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Política

Ex-ministro filiado ao Republicanos diz que partido está dividido, mas defende apoio a Lula

Silvio Costa Filho declarou que levará o diretório pernambucano para o lado do petista mesmo que a decisão nacional seja em favor de aliança com Flávio

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 jul 2026, 11h22 | Atualizado em 10 jul 2026, 18h54
Silvio Costa Filho, ministro de Portos e Aeroportos
Silvio Costa Filho, ex-ministro de Portos e Aeroportos do governo Lula (Vosmar Rosa/MPOR/Divulgação)
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Ex-ministro filiado ao Republicanos diz que partido está dividido, mas defende apoio a Lula Priorizar nos meus resultados Google

O deputado federal Silvio Costa Filho (Republicanos-PE), ex-ministro de Portos e Aeroportos do governo Lula, afirmou nesta sexta-feira, 10, que seguirá apoiando o projeto de reeleição do presidente, garantindo o total apoio do diretório pernambucano do seu partido ao petista, mesmo que a legenda determine outro caminho nacional, como a independência ou uma coligação com o PL de Flávio Bolsonaro.

Em Pernambuco, o partido Republicanos vota em Lula. Neste momento, existe um debate na Executiva Nacional sobre os rumos que o partido vai tomar no processo eleitoral deste ano. Existem estados que defendem coligação formal com o presidente Lula — como é o caso de Pernambuco –, outros estados defendem a independência e outros uma coligação com o candidato do PL. Independentemente da posição que a Executiva Nacional venha a tomar, em Pernambuco — como sempre fizemos — estaremos votando no presidente Lula e no pré-candidato ao governo de Pernambuco, João Campos [do PSB]”, declarou Costa Filho, que preside o diretório estadual da sigla.

Em resposta para VEJA na tarde da quinta-feira, 9, o presidente nacional do partido, o deputado Marcos Pereira (Republicanos-SP), confirmou que está em tratativas com a campanha de Flávio Bolsonaro e explicou que a decisão final depende do apoio do PL aos candidatos do Republicanos a governos estaduais. “Estamos em negociações. Ainda teremos um longo caminho. Depende de eles apoiarem os candidatos a governadores do Republicanos, e ainda tem estados como Mato Grosso e Roraima em que não avançou”, disse o cacique.

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Um elemento importante que poderia destravar as negociações do Republicanos com o PL é a figura da ex-presidente da Caixa Econômica Federal, Daniella Marques, que, filiada ao partido de Pereira e Silvio Costa, é uma das responsáveis pelo programa econômico de Flávio e chega a ser cotada para ocupar o espaço de vice. Em entrevista exclusiva de Páginas Amarelas de VEJA, publicada na edição que chega hoje às bancas, Daniella afirmou que ela mesma teve a iniciativa de se voluntariar ao projeto bolsonarista, mas não tem negociado possíveis cargos.

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No maior colégio eleitoral do país, São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), também se esforça para que o partido apoie a candidatura do filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro. O movimento tiraria das costas dele o peso exclusivo de seu apoio à candidatura, ampliando as razões pelas quais ele teria que estar junto de Flávio no processo eleitoral.

Nesse contexto, a posição antecipada de Silvio Costa Filho visa tentar blindar a campanha de João Campos (PSB-PE) ao governo de Pernambuco de aparecer como uma chapa que flerta com o bolsonarismo em um estado majoritariamente lulista. Apesar de alinhado ao presidente Lula, Campos tem na sua vice Carlos Costa, que é irmão de Silvio Costa Filho e também filiado ao Republicanos.

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