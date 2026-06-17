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Política

Ex-ministro de Lula vai disputar o Senado em chapa adversária do PT no Maranhão

André Fufuca, filiado ao PP, foi confirmado como integrante do grupo de Eduardo Braide, ex-deputado do PSD que concorre ao governo local

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 jun 2026, 16h48 | Atualizado em 17 jun 2026, 17h31
André Fufuca e Eduardo Braide
André Fufuca e Eduardo Braide (Redes sociais/Reprodução)
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Ex-ministro de Lula vai disputar o Senado em chapa adversária do PT no Maranhão Priorize VEJA no Google

O deputado federal André Fufuca (PP-MA), que é ex-ministro dos Esportes de Lula, vai disputar uma das duas vagas ao Senado do Maranhão na chapa de oposição ao partido do presidente, o PT. A informação foi confirmada pelo ex-prefeito de São Luís Eduardo Braide (PSD), que encabeça a frente opositora pelo comando do governo maranhense.

“Agora, quem é Braide é Fufuca. E quem é Fufuca é Braide. Estamos no mesmo time, o da transformação do Maranhão”, anunciou Eduardo Braide, que foi reeleito prefeito da capital em 2024 com 70,12% dos votos válidos e lidera a disputa, segundo pesquisa AtlasIntel de maio.

Atrás dele, tentando viabilizar um segundo turno, diante das chances de vitória de Braide já no primeiro ciclo eleitoral, aparece o ex-secretário estadual de Assuntos Municipalistas, Carlos Orleans Brandão (MDB), que é primo de Braide e sobrinho do atual governador, Carlos Orleans Brandão Júnior (sem partido).

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Somente em terceiro lugar aparece o candidato de Lula, o vice-governador Felipe Camarão (PT) — cuja candidatura representa um racha da esquerda no estado. A aliança anterior era formada por PT, PSB e MDB.

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Fufuca, que foi expulso do PP por continuar no governo Lula por mais tempo do que o partido gostaria, entra no lado opositor para fazer tentar se viabilizar como nome viável de centro — com visões de direita, mas capaz de dialogar com governos petistas.

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