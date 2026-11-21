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O endividamento no agronegócio e a alta da inadimplência no Banco do Brasil reacendem o fantasma dos tratoraços da era FHC. Em entrevista a VEJA, o senador eleito Reinaldo Azambuja analisa a crise no campo, a quebra de safras e a urgência de medidas federais para renegociar as dívidas do setor.

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O ex-governador de Mato Grosso do Sul Reinaldo Azambuja, eleito para o Senado pelo PL, afirmou que os problemas por trás do nível atual de endividamento no setor agropecuário lembram a era dos “tratoraços” e “caminhonaços” — manifestações de produtores e usineiros com tratores e caminhões bloqueando rodovias e até a Esplanada dos Ministérios, em Brasília, contra políticas do governo de Fernando Henrique Cardoso na virada dos anos 1990 para 2000.

As dificuldades financeiras do setor ganharam ainda mais evidência depois de o Banco do Brasil divulgar em seu balanço para o terceiro trimestre de 2026 uma queda de 66,5% do lucro líquido na comparação anual. A instituição responsável pelo Plano Safra, principal instrumento de crédito rural do país, atribuiu os números, em parte, à inadimplência de sua carteira de agronegócios.

Segundo o banco, o índice de inadimplência (operações com pagamentos atrasados há mais de noventa dias) no segmento do agro subiu de 4,84% para 6,92%, na comparação com setembro de 2025. O problema está concentrado entre produtores de médio e grande porte de soja, milho e pecuária, em especial no Centro-Oeste.

“Ninguém é a favor de dar calote. Estamos passando por um momento de dificuldade no agro, por um conjunto de políticas governamentais, quebra de safra, estiagem, achatamento de preços de commodities e, principalmente, aumento de custos de produção”, declarou Azambuja a VEJA.

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No período 1995 a 2001, quando o próprio Azambuja, oriundo do agronegócio, participou dos chamados “tratoraços” e “caminhonaços”, o setor e o governo FHC encontraram soluções que, segundo o ex-governador, “foram muito favoráveis ao boom do agronegócio nos vinte anos seguintes”.

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Ele destaca três renegociações de dívidas com a administração tucana:

em 1995, o Tesouro Nacional assumiu 7 bilhões de reais de dívidas de agricultores por meio da securitização , que é o repasse de títulos do governo a bancos credores, além de anistia de parte das multas por atraso;

e, em 2001, quando a dívida do setor com o governo chegava a 35 bilhões de reais, o governo FHC renegociou cerca de 19 bilhões de reais por meio da revisão de débitos sob o programa de securitização de créditos agrícolas, o Programa Especial de Saneamento de Ativos ( Pesa ) e o Funcafé.

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Em 11 de novembro, o Congresso concluiu a aprovação da medida provisória do governo Lula que permite a produtores rurais prejudicados por eventos climáticos extremos entre 2019 e 2025 renegociar suas dívidas com taxas entre 5% e 12% ao ano. A proposta está no prazo de sanção ou veto presidencial, parcial ou integral. Se forem sancionados, os termos das renegociações ainda serão regulamentados pelo Executivo.