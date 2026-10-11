Fundador do PT diz que metade dos metalúrgicos do ABC vai votar em Flávio Bolsonaro
Em vídeo viral, Zé Maria aponta decepção de operários com Lula; José Genoino admite que campo progressista está "no fio da navalha"
Uma participação recente de Zé Maria (PSTU) no Podcast 3 Irmãos tem viralizado nas redes sociais. No debate que ocorreu antes do 1º turno das eleições do último domingo (1º), o fundador do PT disse que os “mesmos metalúrgicos que votaram no Lula a vida inteira vão votar hoje no Flávio”. A declaração surgiu durante uma discussão com outro quadro histórico do Partido dos Trabalhadores, José Genoino.
No programa, Zé Maria (expulso do partido de Lula em 1992) destacou que a escolha pelo candidato do PL na disputa presidencial se daria por conta de uma decepção com o líder petista, rejeitando a hipótese de que esses trabalhadores estariam optando pelo bolsonarismo por serem “imbecis”.
Genoino, por sua vez, lamentou o contexto político atual, reconheceu que o “projeto político” petista vive uma encruzilhada histórica e afirmou que o campo progressista está “no fio da navalha”.
No 1º turno das eleições presidenciais, Lula obteve 45,16% dos votos válidos, enquanto o senador Flávio Bolsonaro alcançou 47,03%. Em seu berço político, em São Bernardo do Campo, o líder petista foi o candidato a presidente mais votado, com 215.232 votos, enquanto o oponente do PL alcançou 192.478 votos, ficando na 2ª colocação no município do ABC paulista.