Ex-deputada indígena irá ao TRE para tentar obrigar PL a aceitar sua candidatura

A ex-deputada federal Silvia Waiãpi promete ir ao TRE do Amapá para tentar obrigar o PL a aceitar sua candidatura por um novo mandato na Câmara dos Deputados.

A bolsonarista afirma que teve sua postulação barrada por Dr. Furlan, pré-candidato do PSD ao governo do Amapá, que oficializou a coligação com o PL, o Novo e o Podemos durante as convenções estaduais. A ex-parlamentar diz ainda ter sido vítima de racismo dentro do diretório estadual do PL.

O partido de Valdemar Costa Neto atribui a decisão ao fato de Silvia estar inelegível após ter sido condenada pela Justiça Eleitoral por uso irregular de recursos públicos de campanha nas eleições de 2022. Ela é acusada de ter usado 9 mil reais para fazer uma harmonização facial.

Ao Radar, a ex-deputada alega que todas as certidões estão corretas e que seu processo de cassação do último mandato ainda está em fase recursal, o que derrubaria o argumento da sigla de que sua postulação poderia prejudicar o PL como um todo no estado.