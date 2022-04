Ex de Bolsonaro faz propaganda de ‘harmonização no bumbum’ – veja vídeo

Ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro, a advogada e pré-candidata a deputada distrital Ana Cristina Valle anunciou em suas redes sociais ter se submetido a um procedimento estético de “harmonização no bumbum” e disse que o resultado ficou “perfeito”. A postagem integra um conjunto de anúncios que Cristina, que nas redes e na tentativa de carreira política utiliza o sobrenome do ex famoso, faz de produtos e serviços – de joias a consultórios dentários.

“Oi, gente. Adivinha onde eu tô hoje com essa linda aqui? (…) Eu vim aqui pra renovar e adivinha o quê? O meu bumbum. Cês já ouviram falar da harmonização facial. Agora a harmonização de bumbum duvido”, anunciou ela a seus pouco mais de 39.000 seguidores nesta terça-feira. Segundo a clínica que atendeu a ex de Bolsonaro, o procedimento consiste em aplicações de “mistura de ativos, bioestimuladores e preenchimento glúteo”. “Quem sabe vou mostrar pra eles (seguidores), né? Não garanto não, é muito particular, mas…”, completa ela no merchan.

Sussurrando, ela diz que o procedimento ficou perfeito.

Assista ao vídeo: